В первом полугодии Азовский судоремонтный завод сократил грузоперевалку на 47,9%

17:45 15.07.2020   Мариуполь

ООО «СРЗ» (Мариуполь, Донецкая область), эксплуатирующее целостный имущественный комплекс (ЦИК) бывшего госпредприятия «Азовский судоремонтный завод» (АСРЗ), в январе-июне 2020 года сократило грузоперевалку по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 47,9% — до 121,24 тыс тонн. 

Об этом свидетельствуют данные администрации Мариупольского морского порта, пишут Порты Украины.

По информации пресс-службы ООО «СРЗ», предприятие обработало 49 тыс. тонн металлопродукции, 30 тыс. тонн зерновых, 22 тыс. тонн цемента, 13,5 тыс. тонн минеральных удобрений и другие грузы.

В начале июня 2020 года объявленная проходная осадка акватории АСРЗ увеличена до 7,8 метра. В 2019 году Кабинет министров включил водное пространство морского терминала ООО «СРЗ» в пределы Мариупольского морского порта. Таким образом была упорядочена юридическая ответственность ГП «Администрация морских портов Украины» за дноуглубление этой акватории.

ООО «СРЗ» эксплуатирует ЦИК бывшего ГП «АСРЗ». Специализация — ремонт, модернизация и строительство судов, выпуск машиностроительной продукции. ООО «СРЗ» получило в аренду ЦИК в 2003 году, после чего ГП «АСРЗ» было ликвидировано согласно установленной процедуре. В июне 2016 года у ООО «СРЗ» истек срок аренды ЦИК. С этого времени ООО «СРЗ» продолжает эксплуатировать ЦИК, поддерживает производственный процесс, выполняет договорные обязательства с текущими контрагентами, осуществляет отчисления в бюджеты, выплачивает зарплату и сохраняет уникальный судоремонтный комплекс.

На мощностях АСРЗ построено более 200 нефтемусоросборщиков, которые эксплуатируются в странах СНГ, Индии, ОАЭ, Кубы, Болгарии, Германии, Греции, Польши и Румынии. Завод является крупнейшим профильным предприятием в акватории Азовского моря.

Кроме того, ООО «СРЗ» осуществляет стивидорную деятельность. Предприятие оперирует пятью причалами общей длиной 0,6 километра. Обработку судов обеспечивают восемь портальных кранов грузоподъемностью 5-40 тонн и плавкран «Астрахань-5» грузоподъемностью до 60 тонн. Предприятие осуществляет перевалку генеральных (квадрат, рулон, катанка в бухтах), навалочных (чугун, ЖРК, уголь, кокс, зерновые, минеральные удобрения) и тарно-штучных грузов (грузы в биг-бегах, мешках, на паллетах), тяжеловесного и крупногабаритного оборудования.

ООО «СРЗ» находится в управлении УК «МИГ», которая также управляет ООО «Укртрансагро» (приемка, хранение и отгрузка на морские суда зерновых и масличных культур, услуги сертифицированного зернового терминала), ООО «УТА Логистик» (логистические и экспедиторские услуги), ООО «Маритайм Логистикс» (услуги менеджмента морских судов), ООО «Мартлет» (фумигационные услуги) и другими компаниями.



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