У российского бюджета заглох нефтегазовый мотор: Сырьевые доходы рухнули втрое

17:30 15.07.2020   Росія

Рост цен на нефть до уровней выше 40 долларов за баррель оказался бессилен помочь федеральному бюджету России.

По итогам июня Минфин РФ собрал в казну 224,3 млрд рублей нефтегазовых налогов. Это втрое меньше, чем в тот же месяц прошлого года (701 млрд рублей) и в 2,6 раза ниже суммы, которую сырьевые компании перечисляли до нефтяного кризиса в январе-феврале (около 600 млрд рублей в месяц), следует из предварительной оценки ведомства, передает finanz.ru.

В пересчете на твердую валюту (3,2 млрд долларов) доходы бюджета от экспорта углеводородов рухнули до уровней начала 2000х.

Хотя российская нефть заметно подорожала - с 31 до 42 долларов за баррель Urals, - на поступлениях Минфина это не отразилось: экспортная пошлина была рассчитана по майским ценам и составляла всего 8,3 доллара за тонну нефти и 4,5 доллара за тонну бензина.

Объем поставок на европейский рынок при этом стал минимальным за 18 лет из-за соглашения ОПЕК+, обязавшего Россию убрать с рынка 2,7 млн баррелей в день.

К нефтяному шоку добавился газовый. Экспорт «Газпрома» в Европу к концу мая падал на 20%, трубопровод «Голубой поток» в Турцию был остановлен на плановый ремонт и уже два месяца стоит пустым. Средняя цена по контрактам по сравнению с прошлогодней обвалилась в два раза и в июне составила 94 доллара за тысячу кубометров, что ниже точки рентабельности «Газпрома», которую Fitch оценивает в 105 долларов.

Сборы с несырьевого сектора экономики тем временем вернулись практически на докризисный уровень. В июне бюджет собрал 976 млрд рублей ненефтегазовых налогов - всего на 3 млрд, или 0,3% меньше, чем год назад.

Сборы внутреннего НДС уменьшились на 3 млрд рублей, или 0,6%, до 481 млрд рублей. При этом НДС на импорт удалось собрать даже больше, чем в прошлом году - 218 млрд рублей против 215 млрд.

Общий объем доходов бюджета упал на 29%, до 1,2 триллиона рублей. При этом расходы выросли до рекордных в этом году 1,882 триллиона рублей.

Таким образом, дыра в бюджете составила 36% от его размера: без налоговой выручки остался каждый третий потраченный правительством рубль, или 682 млрд рублей.

Для покрытия дефицита Минфин занял 383,13 млрд рублей на рынке, размещая облигации федерального займа, а еще 203,7 млрд рублей изъял из Фонда благосостояния. Остаток был профинансирован за счет «рублевой кубышки» - депозитов, размещенных в банковской системе.

Впервые с 2017 года федеральный бюджет стал дефицитным второй месяц подряд: за май-июнь Минфин потратил на 1,2 триллиона рублей больше, а полугодие завершил с дырой в 955 млрд рублей.

Пандемия коронавируса и беспрецедентный обвал на рынках нефти и газа перечеркнули 10 лет усилий правительства по сведению бюджета с низкими ценами на нефть: в этом году цена, балансирующая федеральную казну, вырастет до 67 долларов за баррель, оценивает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Если же учесть план восстановления экономики за 5 триллионов рублей, который, по словам замглавы Минфина Владимира Колычева увеличит расходы бюджета до 23 триллионов рублей, то цена баланса повышается до 80 долларов, говорит Орлова: это максимум с 2009 года.

Вряд ли правительство готово расходовать деньги с такой щедростью, рассуждает она: новые вливания возможны к региональным выборам в сентябре, но реальный план, скорее всего, заключается в том, чтобы сохранить контроль над расходной частью.



Ще на цю тему:

13:30 09.07.2020
В Совете Федерации заявили, что база российской промышленности разрушена
09:15 07.07.2020
Денег нет: В России национальные проекты переносят на 2030 год
18:45 01.07.2020
Запасы свободных денег у россиян рухнули до исторического минимума
20:00 25.06.2020
Правительство России анонсировало резкое сокращение зарплат в стране
19:15 23.06.2020
Минфин РФ анонсировал отмену мер поддержки экономики
16:00 17.06.2020
Богачи готовятся к бегству из России: Спрос на кипрские паспорта взлетел на 50%
12:30 17.06.2020
Нефтегазовые доходы бюджета России рухнули на 70%
11:15 17.06.2020
Росстат зафиксировал падение промышленности почти на 10%
19:30 11.06.2020
Долги крупнейшего оборонного холдинга России погасят из бюджета
14:45 09.06.2020
Всемирный банк предсказал России худшее падение экономики среди стран бывшего СССР
12:30 01.06.2020
ЦБ спрогнозировал волну дефолтов в России
19:15 28.05.2020
Сбербанк вывез из России две трети запасов золота
Новини
Азербайджан Азербайджан
14:00 15.07.2020
Голова ОБСЄ заявляє про необхідність переговорів між Азербайджаном і Вірменією
09:45 15.07.2020
Ескалація на кордоні Азербайджану та Вірменії: Баку заявляє про загибель цивільного
16:41 14.07.2020
Азербайджан заявив про загибель генерал-майора і начальника артилерії у боях з Вірменією
10:45 14.07.2020
Генсек ООН закликав Баку та Єреван припинити ескалацію
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
17:15 15.07.2020
У Болгарії антиурядові протести переросли в зіткнення з поліцією
13:40 13.07.2020
Тисячі болгар вимагали відставки уряду
09:00 13.07.2020
Президент Болгарії закликав уряд і генпрокурора піти у відставку
12:44 10.07.2020
Президент Болгарії очолив антиурядовий протест після арешту своїх помічників
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
16:00 15.07.2020
Конфликт накаляется: Армения заявила, что сбила 10 БПЛА Азербайджана
16:30 13.07.2020
У Вірменії на місяць продовжили надзвичайний стан через коронавірус
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
Всі новини країни
Греція Греція
15:15 15.07.2020
Секретная трехсторонняя встреча Греции Германии и Турции
17:17 13.07.2020
Греція просуває в ЄС санкції проти Туреччини
16:41 10.07.2020
В Афінах сталися сутички під час акції проти закону про демонстрації
15:15 10.07.2020
Окупанти розповіли про наповнюваність водосховищ дощами
Всі новини країни
Грузія Грузія
12:30 13.07.2020
ЮВО: Активная фаза совместного учения прошла в Абхазии с участием российских военнослужащих и ВС Абхазии
12:00 13.07.2020
ЮВО: 3, 5 тысячи российских военных приняли участие в учениях в Южной Осетии
10:00 13.07.2020
Громадянина Грузії викрали та поранили проросійські сепаратисти
19:00 09.07.2020
ЮВО: Российские военные и ВС Южной Осетии выдвинулись в районы проведения совместных учений
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:45 10.07.2020
ЦВК Молдови перейде на спецрежим роботи: заразився співробітник
19:45 03.07.2020
Пророссийский президент Молдовы будет добиваться досрочных парламентских выборов
20:30 02.07.2020
Проросійський Додон може програти на виборах президента Молдови – рейтинги
11:40 01.07.2020
У Молдові визнали неконституційними високі штрафи за порушення карантину
Всі новини країни
Росія Росія
17:30 15.07.2020
У российского бюджета заглох нефтегазовый мотор: Сырьевые доходы рухнули втрое
16:45 15.07.2020
При взрыве фугаса в Сирии пострадали российские военные
13:30 15.07.2020
Євросоюз потребує "стратегічного компаса" у відносинах з Росією - МО Німеччини
10:45 15.07.2020
В Польше начался второй этап военных учений с участием армии США
Всі новини країни
Румунія Румунія
19:41 10.07.2020
Колишній радянський аеродром в Румунії може стати базою ВПС НАТО на Чорному морі - ЗМІ
17:47 08.07.2020
В Румунії підтвердили рекордні 555 випадків коронавірусу
17:51 30.06.2020
Румунія планує скасувати спецпенсії для посадовців, засуджених за корупцію
11:31 24.06.2020
Через повені у Румунії затопило майже сотню сіл
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
14:30 15.07.2020
Минобороны Турции готово к поддержке ВС Азербайджана против агрессии Армении
10:00 15.07.2020
У Сирії напали на турецько-російський конвой / Відео
18:41 14.07.2020
Мечеть замість собору: Берлін дорікнув Анкарі, що не порадилася з ЮНЕСКО
14:41 14.07.2020
Туреччина ховатиме християнські мозаїки Святої Софії під час молитов
Всі новини країни
Україна Україна
17:45 15.07.2020
В первом полугодии Азовский судоремонтный завод сократил грузоперевалку на 47,9%
17:00 15.07.2020
Ан-26 ВМС України помічений з авіабомбами / Фото
16:30 15.07.2020
Росія використовує пандемію для утисків громадян України в окупованому Криму
16:25 15.07.2020
На Черноморском флоте РФ стартовал Чемпионата ВО по пожарно-спасательному спорту
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд