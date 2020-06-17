Новая коронавирусная инфекция выявлена за сутки у 11 человек в оккупированном Крыму.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал "глава Крыма" Сергей Аксенов, пишет Крыминформ.

«За 14 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции. 4 случая завезены из-за рубежа, 3 – выявлены при обращении за медицинской помощью, 2 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 – при скрининге здоровых лиц», – написал Аксенов.



В Крыму с начала пандемии количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 900. С выздоровлением из больниц выписано 665 пациентов, из них 8 за последние сутки. От вируса скончались 12 человек.