COVID-19: Количество зараженных в Крыму достигло 900 человек
|10:30 15.07.2020
|Крим
Новая коронавирусная инфекция выявлена за сутки у 11 человек в оккупированном Крыму.
Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал "глава Крыма" Сергей Аксенов, пишет Крыминформ.
«За 14 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции. 4 случая завезены из-за рубежа, 3 – выявлены при обращении за медицинской помощью, 2 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 – при скрининге здоровых лиц», – написал Аксенов.
В Крыму с начала пандемии количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 900. С выздоровлением из больниц выписано 665 пациентов, из них 8 за последние сутки. От вируса скончались 12 человек.
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