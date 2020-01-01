У Софії (Болгарія) вже шостий день поспіль тривають протести з вимогами відставки прем'єр-міністра країни Бойко Борисова.

Як пише ZN,UA, мітингувальники громлять вітрини магазинів, кидають в правоохоронців пляшки з легкозаймистою рідиною і червоною фарбою, передає DW.

За словами заступника керівника департаменту поліції Софії Антона Златанова, у результаті зіткнень демонстрантів з поліцією, були поранені двоє поліцейських і один демонстрант. Ще шість мітингувальників затримані.

Також наголошується, що серед мітингувальників помічені групи «провокаторів», які підбурювали демонстрантів до насильницьких дій щодо поліції.

Нагадаємо, масові протести і демонстрації в Болгарії почалися 9 липня після того, як в адміністрації президента провели обшуки, пов'язані з розслідуванням двох справ про корупцію і розголошення державної таємниці. Для допитів були затримані уповноважений по боротьбі з корупцією і радник президента з питань безпеки.

11 липня президент Болгарії Румен Радев поклав відповідальність за обшуки на прем'єра і міністрів і закликав уряд піти у відставку. Радев також назвав уряд мафією.

На 15 липня заплановане голосування про недовіру Борисову, ініційоване опозицією в парламенті.