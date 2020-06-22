Транспортний літак Ан-26 10-ї морської авіаційної бригади ВМС ЗС України помічений з авіабомбами.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Відео на якому Ан-26 з бортовим номером 10 ніс на своєму борту авіабомби типу ФАБ було розміщено сьогодні на офіційній сторінці ВМС ЗС України у Facebook, на що звернув увагу Facebook оглядач Саня Козацький.

Точна дата зйомки не відома, хоча саме відео приурочено до збір-походу корабельно-катерного складу та суден забезпечення ВМС ЗС України до дня українського флоту, що відзначали 5 липня.

Проте на фото з того заходу встановлених авіаційних бомб на літаках Ан-26 не було:

Транспортні літаки Ан-26 ВМС ЗС України під час святкування Дня флоту 5 липня 2020 року Фото: ВМС ЗС України

Тому найімовірніше відео було знято в якийсь інший день під час тактико-спеціальних навчань морської авіації ВМС ЗС України.

На Ан-26 морської авіації і раніше розміщували пілони для встановлення маркерів, що використовуються під час десантування чи пошуково-рятувальних операцій, проте розміщення авіабомб останній час помічено вперше.

Тому є ймовірність, що відповідні тренування були проведені із літаків Ан-26, але тоді у зведення пресслужби не потрапили.

Можливість розміщення авіабомб калібром до 500 кг, а також радіомаяків типу «Штир-3» і «Огонек» передбачена конструкцією літака. Для цього на ньому можна встановлювати чотири балкових утримувача БДЗ-34 (по два з кожного боку) на пілонах та є спеціальний приціл НКПБ-7.

Можливість розміщення бомбометального озброєння була перевірена ще в 1972-у році на літаку Ан-26 02-02. В ході їх проведення екіпаж В.А.Залюбовского виконав з льотно-випробувальної бази КМЗ в Гостомелі 14 польотів, у яких літак ніс чотири ФАБ-500 або чотири ОФАБ-100. Було встановлено, що підвіски погіршують швидкопідйомність і максимальну швидкість Ан-26, але на характеристики його стійкості і керованості практично не впливають.