При взрыве фугаса в Сирии пострадали российские военные
|16:45 15.07.2020
|Росія
Во вторник, 14 июля, исламистские боевики подорвали фугас на пути следования колонны российских и турецких военнослужащих при совместном патрулировании трассы М-4 в сирийской провинции Идлиб.
Как сообщает Военное.РФ со ссылкой на представителей Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, трое российских и несколько турецких бойцов получили ранения.
"В результате взрыва повреждены бронетранспортер российской военной полиции и турецкий бронеавтомобиль. Трое российских военнослужащих получили легкие ранения. Имеются раненые среди экипажа турецкого бронеавтомобиля. Все пострадавшие были оперативно эвакуированы из данного района", – заявили в Центре по примирению.
Подрыв произошел во вторник около 8:50 по московскому времени в ходе проведения 20-го совместного российско-турецкого патрулирования трассы М-4 в районе населенного пункта Эриха в южной части зоны деэскалации Идлиб.
"Российские военнослужащие доставлены на авиабазу Хмеймим, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Угрозы их жизни нет. В настоящее время патрулирование прекращено, осуществляется эвакуация поврежденной техники", – добавили в Центре по примирению.
Командование российской группировки войск в Сирии совместно с турецкими военными, а также сирийскими органами безопасности устанавливают причастность действующих в зоне деэскалации Идлиб боевиков к нападению на колонну.
О совместном патрулировании трассы М-4, которая связывает города Латакия и Алеппо, президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились на встрече, которая прошла в Москве 5 марта. Президенты также условились создать коридор безопасности – по 6 км к северу и 6 км к югу от трассы М-4 – и договорились о режиме прекращения огня, введенном с 6 марта.
Напомним, в Сирии совершено нападение на российско-турецкий патруль.
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