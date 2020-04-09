При взрыве фугаса в Сирии пострадали российские военные

16:45 15.07.2020   Росія

Во вторник, 14 июля, исламистские боевики подорвали фугас на пути следования колонны российских и турецких военнослужащих при совместном патрулировании трассы М-4 в сирийской провинции Идлиб. 

Как сообщает Военное.РФ со ссылкой на представителей Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, трое российских и несколько турецких бойцов получили ранения.

"В результате взрыва повреждены бронетранспортер российской военной полиции и турецкий бронеавтомобиль. Трое российских военнослужащих получили легкие ранения. Имеются раненые среди экипажа турецкого бронеавтомобиля. Все пострадавшие были оперативно эвакуированы из данного района", – заявили в Центре по примирению.

Подрыв произошел во вторник около 8:50 по московскому времени в ходе проведения 20-го совместного российско-турецкого патрулирования трассы М-4 в районе населенного пункта Эриха в южной части зоны деэскалации Идлиб.

"Российские военнослужащие доставлены на авиабазу Хмеймим, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Угрозы их жизни нет. В настоящее время патрулирование прекращено, осуществляется эвакуация поврежденной техники", – добавили в Центре по примирению.

Командование российской группировки войск в Сирии совместно с турецкими военными, а также сирийскими органами безопасности устанавливают причастность действующих в зоне деэскалации Идлиб боевиков к нападению на колонну.

О совместном патрулировании трассы М-4, которая связывает города Латакия и Алеппо, президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились на встрече, которая прошла в Москве 5 марта. Президенты также условились создать коридор безопасности – по 6 км к северу и 6 км к югу от трассы М-4 – и договорились о режиме прекращения огня, введенном с 6 марта.

Напомним, в Сирии совершено нападение на российско-турецкий патруль.



Ще на цю тему:

15:00 09.07.2020
Радбез ООН відхилив російську резолюцію щодо гуманітарної допомоги Сирії
08:45 08.07.2020
ООН звинуватила Росію у військових злочинах у Сирії
13:15 04.06.2020
Россия поставила Сирии партию модернизированных истребителей МиГ-29
14:15 08.05.2020
Россия отключает сирийские С-300 во время атак, чтобы Израиль их не уничтожил / Фото
15:30 04.05.2020
СМИ сообщили о падении истребителя МиГ-21 в Сирии / Фото
17:15 14.04.2020
Россия будет платить сирийским наемникам за войну в Ливии
17:20 10.04.2020
Авиация Израиля разбомбила перевалочную базу ВКС России в Сирии / Фото
10:45 09.04.2020
ОЗХО заявила про три факти застосування хімічної зброї в Сирії
08:45 09.04.2020
Росія посилює військову присутність у Сирії - ЗМІ
19:20 02.04.2020
Россия начала переброску в Сирию фронтовых бомбардировщиков
10:20 25.03.2020
Россия потеряла в Сирии около двух десятков боевых самолетов и вертолетов
12:21 12.03.2020
Росія і Туреччина досягли згоди щодо ситуації в Ідлібі
Новини
Азербайджан Азербайджан
14:00 15.07.2020
Голова ОБСЄ заявляє про необхідність переговорів між Азербайджаном і Вірменією
09:45 15.07.2020
Ескалація на кордоні Азербайджану та Вірменії: Баку заявляє про загибель цивільного
16:41 14.07.2020
Азербайджан заявив про загибель генерал-майора і начальника артилерії у боях з Вірменією
10:45 14.07.2020
Генсек ООН закликав Баку та Єреван припинити ескалацію
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
17:15 15.07.2020
У Болгарії антиурядові протести переросли в зіткнення з поліцією
13:40 13.07.2020
Тисячі болгар вимагали відставки уряду
09:00 13.07.2020
Президент Болгарії закликав уряд і генпрокурора піти у відставку
12:44 10.07.2020
Президент Болгарії очолив антиурядовий протест після арешту своїх помічників
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
16:00 15.07.2020
Конфликт накаляется: Армения заявила, что сбила 10 БПЛА Азербайджана
16:30 13.07.2020
У Вірменії на місяць продовжили надзвичайний стан через коронавірус
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
Всі новини країни
Греція Греція
15:15 15.07.2020
Секретная трехсторонняя встреча Греции Германии и Турции
17:17 13.07.2020
Греція просуває в ЄС санкції проти Туреччини
16:41 10.07.2020
В Афінах сталися сутички під час акції проти закону про демонстрації
15:15 10.07.2020
Окупанти розповіли про наповнюваність водосховищ дощами
Всі новини країни
Грузія Грузія
12:30 13.07.2020
ЮВО: Активная фаза совместного учения прошла в Абхазии с участием российских военнослужащих и ВС Абхазии
12:00 13.07.2020
ЮВО: 3, 5 тысячи российских военных приняли участие в учениях в Южной Осетии
10:00 13.07.2020
Громадянина Грузії викрали та поранили проросійські сепаратисти
19:00 09.07.2020
ЮВО: Российские военные и ВС Южной Осетии выдвинулись в районы проведения совместных учений
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:45 10.07.2020
ЦВК Молдови перейде на спецрежим роботи: заразився співробітник
19:45 03.07.2020
Пророссийский президент Молдовы будет добиваться досрочных парламентских выборов
20:30 02.07.2020
Проросійський Додон може програти на виборах президента Молдови – рейтинги
11:40 01.07.2020
У Молдові визнали неконституційними високі штрафи за порушення карантину
Всі новини країни
Росія Росія
17:30 15.07.2020
У российского бюджета заглох нефтегазовый мотор: Сырьевые доходы рухнули втрое
16:45 15.07.2020
При взрыве фугаса в Сирии пострадали российские военные
13:30 15.07.2020
Євросоюз потребує "стратегічного компаса" у відносинах з Росією - МО Німеччини
10:45 15.07.2020
В Польше начался второй этап военных учений с участием армии США
Всі новини країни
Румунія Румунія
19:41 10.07.2020
Колишній радянський аеродром в Румунії може стати базою ВПС НАТО на Чорному морі - ЗМІ
17:47 08.07.2020
В Румунії підтвердили рекордні 555 випадків коронавірусу
17:51 30.06.2020
Румунія планує скасувати спецпенсії для посадовців, засуджених за корупцію
11:31 24.06.2020
Через повені у Румунії затопило майже сотню сіл
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
14:30 15.07.2020
Минобороны Турции готово к поддержке ВС Азербайджана против агрессии Армении
10:00 15.07.2020
У Сирії напали на турецько-російський конвой / Відео
18:41 14.07.2020
Мечеть замість собору: Берлін дорікнув Анкарі, що не порадилася з ЮНЕСКО
14:41 14.07.2020
Туреччина ховатиме християнські мозаїки Святої Софії під час молитов
Всі новини країни
Україна Україна
17:45 15.07.2020
В первом полугодии Азовский судоремонтный завод сократил грузоперевалку на 47,9%
17:00 15.07.2020
Ан-26 ВМС України помічений з авіабомбами / Фото
16:30 15.07.2020
Росія використовує пандемію для утисків громадян України в окупованому Криму
16:25 15.07.2020
На Черноморском флоте РФ стартовал Чемпионата ВО по пожарно-спасательному спорту
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд