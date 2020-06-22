Росія використовує пандемію коронавірусу для утисків громадян України в окупованому Криму.

Про це в ефірі програми «Окупація без купюр. Webcast на «Кримських новинах» заявила відома правозахисниця, а нині перша заступниця постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Дар’я Свиридова. Таким чином, за її словами, Кремль намагається витиснути нелояльне населення з окупованого Криму, пише QHA.

Це великий виклик від РФ. Росія проводить купу заходів для демографічної зміни Криму. Щоб закрити Крим від комунікації з Україною, – підкреслила вона.

У зв’язку із так званими карантинними обмеженнями з боку держави-окупанта до представництва президента України в АРК збільшилася кількість звернень. «Якщо у травні минулого року таких звернень було близько 80, то в травні 2020 року кількість таких звернень зросла до 700», – заявила Свиридова. І більшість з них пов’язана саме з питанням перетину адміністративної межі.

Вона зазначила, що громадяни України, які потрапляють до окупованого півострова через адмінмежу з Херсонщиною, вимушені перенести двотижневу обсервацію не вдома, а в спеціальних закладах. При цьому громадяни РФ можуть безперешкодно їздити до Криму, хоча в Україні значно менше хворих на COVID-19, ніж в Росії.

Перша заступниця постійного представника президента в АРК нагадала, що кримчанам, які потрапляють на материкову частину України, треба протягом 24 годин обов’язково встановити додаток «Дій дома» та проходити режим самоізоляції вдома:

Встановлення додатку — це умова перетину КПВВ. Відносно недавно на всіх українських КПВВ працює Wi-Fi, доступний інтернет. Назва мережі Wi-Fi – «Ukraine loves you».

За словами Свиридової, до карантинних заходів КПВВ з Кримом перетинало до 3 тисяч громадян щодня, а нині це – близько 500 людей.