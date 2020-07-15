ЕБРР ободрил выделение кредита "Нибулону" на 27 млн долларов

16:15 15.07.2020   Україна

Кредит должен помочь компании преодолеть кризис, вызванный пандемией коронавируса, и сохранить приверженность развитию речных перевозок.

Европейский банк реконструкции и развития поддержал выделение кредита в размере 27 млн долларов  компании "Нибулон", сообщает ЦТС со ссылкой на Latifundist.

Выделяемые кредитные средства должны позволить украинской компании обеспечить достаточное финансирование оборотного капитала на следующие сезоны и поддержать дальнейшее развитие ее торговой деятельности в Украине на фоне негативного влияния пандемии COVID-19 на бизнес компании.

Кроме того, этот кредит позволит "Нибулону" сохранить приверженность развитию речной транспортной логистики и увеличению внутренних закупок зерна в новых сельских районах, которые были частью предыдущих операций между ЕБРР и компанией.

На минувшей неделе ЕБРР подписал соглашение с "Украэрорухом" относительно выделения 25 млн евро для поддержания ликвидности госпредприятия.



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