ЕБРР ободрил выделение кредита "Нибулону" на 27 млн долларов
|16:15 15.07.2020
|Україна
Кредит должен помочь компании преодолеть кризис, вызванный пандемией коронавируса, и сохранить приверженность развитию речных перевозок.
Европейский банк реконструкции и развития поддержал выделение кредита в размере 27 млн долларов компании "Нибулон", сообщает ЦТС со ссылкой на Latifundist.
Выделяемые кредитные средства должны позволить украинской компании обеспечить достаточное финансирование оборотного капитала на следующие сезоны и поддержать дальнейшее развитие ее торговой деятельности в Украине на фоне негативного влияния пандемии COVID-19 на бизнес компании.
Кроме того, этот кредит позволит "Нибулону" сохранить приверженность развитию речной транспортной логистики и увеличению внутренних закупок зерна в новых сельских районах, которые были частью предыдущих операций между ЕБРР и компанией.
На минувшей неделе ЕБРР подписал соглашение с "Украэрорухом" относительно выделения 25 млн евро для поддержания ликвидности госпредприятия.
Ще на цю тему:
В первом полугодии Одесский морпорт получил прибыль 36 млн грн
С начала года морские порты Украины обработали 55 млн тонн грузов
Мариупольский порт в апреле вошел в убыток, но «будет еще хуже»
Морпорт Черноморск предлагает уравнять тарифы на ж/д перевозки для всех портов Большой Одессы
«Рісойл-Херсон» інвестує $15 млн в інфраструктуру Херсонського порту
Річний збиток держстивідора «Чорноморськ» перевищив 170 млн грн