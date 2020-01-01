Конфликт накаляется: Армения заявила, что сбила 10 БПЛА Азербайджана
|16:00 15.07.2020
|Вірменія
Власти Армении заявили о том, что вооруженные силы страны сбили около десяти БПЛА Азербайджана.
Об этом сообщил руководитель информационного центра, созданного в связи с обострением ситуации на границе Армении и Азербайджана, Арцрун Ованнисян, пишет группа Информационное сопротивление.
По его словам, ВС Азербайджана обстреляли два завода, газопровод и дома. Среди гражданских нет потерь. Также Ованнисян добавил, что сейчас ситуация на границе спокойная.
В Баку заявили, что азербайджанские военнослужащие в ходе боевых действий в направлении Товузского района уничтожили опорный пункт роты Вооруженных сил Армении.
Ранее Азербайджан заявил о том, что Армения во время обстрелов на границах между странами убила семерых военнослужащих. В их числе — генерал-майора Полада Хашимова и полковник Ильгара Мирзеева.
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