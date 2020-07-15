Нові ракети виробництва ДККБ “Луч” для комплексу “Вільха” поставлені Збройним силам України.

В інтерв’ю програмі Security Talks генконструктор вітчизняної ракетної програми, ДП “Державне Київське конструкторське бюро “Луч” (входить до складу ДК “Укроборонпром”) Олег Коростельов заявив про готовність до серійного виробництва декількох моделей нових українських ракет, пише Військовий навігатор України/



“Ми до кінця року повинні провести державні випробування (комплексу “Вільха-М”). Ми готові серійно виготовляти “Вільху”, ми готові завершити “Вільху-М” і її серійно виробляти, ми готові серійно почати виготовляти “Нептун”, – зазначив Олег Коростельов.

При цьому Генеральний директор ДККБ “Луч” додав, що всі компоненти нових ракет виготовляються по замкнутому циклу українськими підприємствами.

“Ми взялися з початку повторити, в українському варіанті систему залпового вогню “Смерч”, а потім поліпшити її. Ми теж пройшли дві стадії. Перша це повторити – для цього ми успішно прийняли технічні рішення, які здатні наша промисловість виготовити і довели, що це мало позитивний результат. і другий момент, поліпшити. Що значить поліпшити – збільшити дальність і точність”, – зазначив Генеральний конструктор-Генеральний директор.