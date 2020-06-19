Группа терминалов ТИС в январе-июне 2020 года увеличила грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22% — до 17,4 млн тонн.

Об этом сообщила пресс-служба компании, пишут Порты Украины.

«Вдохновляющие темпы роста и вдохновляющие результаты стали возможны благодаря труду и самоотдаче нашей команды», — отметила пресс-служба.

Группа терминалов ТИС — крупнейшая частная стивидорная компания Украины. Оперирует терминалами «ТИС-Зерно», «ТИС-Минудобрения», «ТИС-Руда», «ТИС-Уголь» и «ТИС-Контейнерный терминал» в морском порту «Пивденный». Объем инвестиций в объекты портовой инфраструктуры составил $770 млн. Группа обеспечивает занятость около 4 тыс. человек. Группа в 2019 году увеличила грузооборот по сравнению с 2018 годом на 29,1% — до рекордных 33,17 млн тонн.

В июне 2020 года собственником 51% акций «ТИС-Контейнерный терминал» стал глобальный портово-логистический оператор DP World.