В январе-июне ТИС увеличил грузооборот на 22%
|15:30 15.07.2020
|Україна
Группа терминалов ТИС в январе-июне 2020 года увеличила грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22% — до 17,4 млн тонн.
Об этом сообщила пресс-служба компании, пишут Порты Украины.
«Вдохновляющие темпы роста и вдохновляющие результаты стали возможны благодаря труду и самоотдаче нашей команды», — отметила пресс-служба.
Группа терминалов ТИС — крупнейшая частная стивидорная компания Украины. Оперирует терминалами «ТИС-Зерно», «ТИС-Минудобрения», «ТИС-Руда», «ТИС-Уголь» и «ТИС-Контейнерный терминал» в морском порту «Пивденный». Объем инвестиций в объекты портовой инфраструктуры составил $770 млн. Группа обеспечивает занятость около 4 тыс. человек. Группа в 2019 году увеличила грузооборот по сравнению с 2018 годом на 29,1% — до рекордных 33,17 млн тонн.
В июне 2020 года собственником 51% акций «ТИС-Контейнерный терминал» стал глобальный портово-логистический оператор DP World.
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