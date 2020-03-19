Секретная трехсторонняя встреча Греции Германии и Турции
|15:15 15.07.2020
|Греція
Дипломатические источники подтвердили, что Греция приняла участие в секретной трехсторонней встрече с Германией и Турцией, которая состоялась в понедельник, 13 июля.
Встреча состоялась перед Советом по иностранным делам ЕС, после решения Турции превратить собор Святой Софии в мечеть, пишут Русские Афины.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, в интервью турецкой газете Hurriyet, сообщил, что встреча состоялась. Согласно тем же источникам, встреча была организована Берлином. Этот шаг рассматривается, как попытка сохранить каналы связи между Афинами и Анкарой. Уже после 16:00 МИД Греции опубликовал заявление министра иностранных дел Никоса Дендиаса по итогам прошедшего в понедельник заседания Совета по иностранным делам ЕС.
«Эскалация нарушений международной законности и агрессивность Турции были в центре наших дискуссий. Последовало решительное осуждение превращения собора Святой Софии в мечеть. Фактически Турцию попросили пересмотреть и отменить свое решение.
В ходе заседания Совета я упомянул о серьезном влиянии нарушений Турцией международной законности на безопасность и стабильность в Восточном Средиземноморье. Я удовлетворен, потому что наши партнеры выразили солидарность с Грецией и Кипром в отношении незаконных действий Турции против нашего суверенитета и суверенных прав. Был достигнут широкий консенсус в отношении составления, по нашей просьбе, перечня дальнейших соответствующих мер, иными словами, санкций, которые позволят ЕС эффективно реагировать, если Турция продолжит свои нарушения.
Мы договорились, чтобы г-н Боррель изучил пути снижения напряженности в отношениях с Турцией, но строго на основе выводов Совета. По просьбе греческой и кипрской сторон нарушения турецкой международной законности будут вновь обсуждаться на неофициальном заседании Совета в августе в Берлине, а не на очередном заседании Совета в сентябре, как это первоначально планировалось. Я также сообщил своим коллегам, что буду просить о созыве внеочередного заседания Совета, если до момента неофициального заседания Совета Турция усилит свои нарушения.
Наконец, в отношении Ливии несколько стран, в том числе Греция, сослались на нарушение Турцией эмбарго на поставки оружия и осудили инцидент с кораблем французского флота. Кроме того, к Турции был обращен прямой призыв проявить конструктивную позицию и прекратить нарушать эмбарго на поставки оружия в Ливию».
О личной встрече Никоса Дендиаса с Мевлют Чавушоглу на сайте МИД не сообщалось.
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