Дипломатические источники подтвердили, что Греция приняла участие в секретной трехсторонней встрече с Германией и Турцией, которая состоялась в понедельник, 13 июля.

Встреча состоялась перед Советом по иностранным делам ЕС, после решения Турции превратить собор Святой Софии в мечеть, пишут Русские Афины.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, в интервью турецкой газете Hurriyet, сообщил, что встреча состоялась. Согласно тем же источникам, встреча была организована Берлином. Этот шаг рассматривается, как попытка сохранить каналы связи между Афинами и Анкарой. Уже после 16:00 МИД Греции опубликовал заявление министра иностранных дел Никоса Дендиаса по итогам прошедшего в понедельник заседания Совета по иностранным делам ЕС.

«Эскалация нарушений международной законности и агрессивность Турции были в центре наших дискуссий. Последовало решительное осуждение превращения собора Святой Софии в мечеть. Фактически Турцию попросили пересмотреть и отменить свое решение.

В ходе заседания Совета я упомянул о серьезном влиянии нарушений Турцией международной законности на безопасность и стабильность в Восточном Средиземноморье. Я удовлетворен, потому что наши партнеры выразили солидарность с Грецией и Кипром в отношении незаконных действий Турции против нашего суверенитета и суверенных прав. Был достигнут широкий консенсус в отношении составления, по нашей просьбе, перечня дальнейших соответствующих мер, иными словами, санкций, которые позволят ЕС эффективно реагировать, если Турция продолжит свои нарушения.

Мы договорились, чтобы г-н Боррель изучил пути снижения напряженности в отношениях с Турцией, но строго на основе выводов Совета. По просьбе греческой и кипрской сторон нарушения турецкой международной законности будут вновь обсуждаться на неофициальном заседании Совета в августе в Берлине, а не на очередном заседании Совета в сентябре, как это первоначально планировалось. Я также сообщил своим коллегам, что буду просить о созыве внеочередного заседания Совета, если до момента неофициального заседания Совета Турция усилит свои нарушения.

Наконец, в отношении Ливии несколько стран, в том числе Греция, сослались на нарушение Турцией эмбарго на поставки оружия и осудили инцидент с кораблем французского флота. Кроме того, к Турции был обращен прямой призыв проявить конструктивную позицию и прекратить нарушать эмбарго на поставки оружия в Ливию».



О личной встрече Никоса Дендиаса с Мевлют Чавушоглу на сайте МИД не сообщалось.