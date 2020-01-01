Суд продовжив тримання під вартою до 11 вересня підозрюваного замовника нападу на радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк — голову Херсонської облдержадміністрації Владислава Мангера.

Цю інформацію hromadske підтвердив прокурор у справі Андрій Синюк. Він уточнив, що Мангер перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання Служби безпеки.

Напередодні, 13 липня, апеляційний суд відхилив скаргу адвокатів Мангера на тримання під вартою, залишивши її в силі. Вони стверджували, що підозра проти їхнього підзахисного є необґрунтованою, а справа — сфальсифікованою.

Обвинувачення ж стверджує, що Мангер погрожував свідкам у справі Гандзюк, що обґрунтовує необхідність зміни запобіжного заходу на тримання під вартою.

11 червня прокуратура відновила досудове слідство у справі Олексія Левіна (Москаленка) та Владислава Мангера. 19 червня останнього взяли під варту. Через кілька днів прокуратура оголосила про завершення слідства.