Справа Гандзюк: підозрюваного Мангера залишили під вартою до 11 вересня
|14:45 15.07.2020
|Україна
Суд продовжив тримання під вартою до 11 вересня підозрюваного замовника нападу на радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк — голову Херсонської облдержадміністрації Владислава Мангера.
Цю інформацію hromadske підтвердив прокурор у справі Андрій Синюк. Він уточнив, що Мангер перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання Служби безпеки.
Напередодні, 13 липня, апеляційний суд відхилив скаргу адвокатів Мангера на тримання під вартою, залишивши її в силі. Вони стверджували, що підозра проти їхнього підзахисного є необґрунтованою, а справа — сфальсифікованою.
Обвинувачення ж стверджує, що Мангер погрожував свідкам у справі Гандзюк, що обґрунтовує необхідність зміни запобіжного заходу на тримання під вартою.
11 червня прокуратура відновила досудове слідство у справі Олексія Левіна (Москаленка) та Владислава Мангера. 19 червня останнього взяли під варту. Через кілька днів прокуратура оголосила про завершення слідства.
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