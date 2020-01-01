Минобороны Турции готово к поддержке ВС Азербайджана против агрессии Армении
|14:30 15.07.2020
|Туреччина
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о полной поддержке Азербайджана в противодействии провокациям армянской стороны на государственной границе двух стран.
«Решительно осуждаем атаки армянской стороны в Товузском районе Азербайджана. Выражаем соболезнования родным и близким азербайджанских военнослужащих, погибших при предотвращении атак армянской стороны, желаем скорейшего выздоровления раненным», - цитирует турецкого министра Анадолу.
По словам министра, Минобороны Турции продолжит посильную помощь и поддержку ВС Азербайджана против Армении, которая многие годы проводит политику агрессии, незаконно оккупируя азербайджанские земли, в том числе Нагорный Карабах.
«Мы будем рядом с ВС Азербайджана, поддерживать наших братьев в соответствии с принципом «одна нация, два государства», - подчеркнул Акар.
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