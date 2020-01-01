Указ щодо призначення Джапарової головою Нацкомісії у справах ЮНЕСКО набрав чинності

14:15 15.07.2020   Україна

Президент України Володимир Зеленський змінив голову Національної комісії України у справах ЮНЕСКО. Указ набрав чинності з 14 липня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Так, Зеленський звільнив з посади голови Нацкомісії Сергія Кислицю, а на його місце призначив першого заступника міністра закордонних справ Еміне Джапарову.

"Призначити Джапарову Еміне Айярівну - першу заступницю міністра закордонних справ України - головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, звільнивши від виконання цих обов'язків Сергія Кислицю", - сказано в указі №272/2020.

Зазначимо, що Національна комісія України у справах ЮНЕСКО здійснює координацію співпраці національних інститутів з ЮНЕСКО. Нацкомісію створено в березні 1996 року за указом другого президента України Леоніда Кучми.



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