Чинний голова ОБСЄ, прем’єр-міністр Албанії Еді Рама закликав Азербайджан та Вірменію припинити обстріли на спільному кордоні та "якнайшвидше відновити змістовні переговори".

Відповідну заяву поширило Албанське головування в ОБСЄ, повідомляє Укрінформ.

"Я глибоко занепокоєний зростанням насильства, яке ми спостерігаємо на кордоні між Вірменією та Азербайджаном, і закликаю негайно повернутися до режиму припинення вогню, поки не сталося нових смертей", - заявив Рама.

За його словами, співголови Мінської групи ОБСЄ та особистий представник чинного голови Анджей Каспжик перебувають у тісному контакті зі сторонами, намагаючись відновити стабільність ситуації.

"Прямий канал спілкування був установлений вірменськими та азербайджанськими лідерами на зустрічі у Відні під егідою співголів Мінської групи у березні 2019 року. Рама висловив сподівання, що такі механізми можуть бути використані для деескалації ситуації", - йдеться у заяві.

Наголошуючи на свої підтримці Мінського процесу, чинний голова ОБСЄ закликав Азербайджан та Вірменію "якнайшвидше відновити змістовні переговори".

Як повідомляв Укрінформ, 12-13 липня Вірменія та Азербайджан повідомили про збройні інциденти на спільному кордоні із застосуванням важкого озброєння, які призвели до людських втрат.