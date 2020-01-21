Безпілотник СММ ОБСЄ на Донбасі зафіксував транспортні засоби, які вночі рухалися ґрунтовою дорогою поблизу тимчасово непідконтрольної ділянки кордону з Росією.

Про це йдеться у щоденному звіті СММ ОБСЄ в Україні від 14 липня, пише Укрінформ.

"У ніч із 10 на 11 липня, між 23:55 та 00:30, БПЛА СММ дальнього радіуса дії зафіксував 3 транспортні засоби (типу позашляховик або мініфургон) й 1 вантажівку військового типу, яка їхала за ними. Усі транспортні засоби рухалися на південний захід ґрунтовою дорогою поблизу н. п. Манич (76 км на схід від Донецька), приблизно за 3 км на захід від міжнародного кордону, де немає пунктів пропуску", - вказується у звіті

Після цього безпілотник зафіксував, що всі транспортні засоби повернули на південний захід. Вантажівка відстала та заїхала до н. п. Успенка (73 км на південний схід від Донецька), а потім попрямувала на південь до н. п. Катеринівка (79 км на південний схід від Донецька), де розвернулася і поїхала назад до Успенки тією ж дорогою. Згодом вантажівка виїхала з Успенки та рушила на північний схід у напрямку н. п. Комишуваха (75 км на схід від Донецька).

Окремо у звіті повідомляється, що 13 липня, здійснюючи моніторинг у пункті пропуску на кордоні біля н. п. Ізварине (52 км на південний схід від Луганська), спостерігачі бачили, що в Україну ввійшли 11 пішоходів. Однак, приблизно через 15 хвилин член російських збройних формувань наказав патрулю Місії залишити цей район.