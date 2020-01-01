Міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер вважає, що у відносинах з Росією Євросоюзу потрібен «стратегічний компас», над розробкою якого Німеччина планує працювати під час свого головування в Раді ЄС у другому півріччі.

Про це, як повідомляє Spiegel, Крамп-Карренбауер заявила на засіданні комітету із закордонних справ і підкомітету з питань оборони та безпеки Європарламенту, пише Укрінформ.

«Існують дуже різні оцінки ролі Росії та можливих загроз у Євросоюзі, і це створює проблеми», - пояснила політик необхідність більш консолідованої позиції ЄС.

За словами глави Бундесверу, аби стати більш дієздатним з погляду зовнішньої політики та безпеки, Євросоюз потребує спільного аналізу можливих загроз, які походять від Росії.

Міністр зазначила, що за час німецького головування планується розпочати роботу над так званим «стратегічним компасом». Завершити її передбачається у 2022 році, але основний аналіз загроз має бути готовий уже до кінця цього року.

Крамп-Карренбауер заявила, що обговорює це питання з партнерами. Так, у середу вона починає турне до країн Вишеградської четвірки.

Як повідомляє Deutsche Welle, глава міноборони ФРН також прокоментувала переговори в «нормандському форматі».

«Це - складний процес. Він просувається повільніше та складніше, ніж ми собі уявляли. Але «нормандський формат» уже діє, і він може привести до залагодження конфлікту. Якщо ми не хочемо просто знизати плечима та сказати: ну що ж, міжнародне право порушили, але згодом ми це приймемо, то я бачу зараз мало альтернатив політиці, яку ми проводимо», - наводить DW слова політика.