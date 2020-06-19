Україні необхідна судова реформа, зміцнення верховенства права та боротьба проти корупції.

Україні слід зосередитися на внутрішніх комплексних реформах у секторі безпеки і оборони, щоб досягти повної оперативної сумісності з НАТО і претендувати на членство в Альянсі, заявив глоова представництва НАТО в Україні Александер Вінніков, пише ZN,UA.

«Фокус України повинен бути сьогодні на впровадження внутрішніх комплексних реформ, зокрема в секторі безпеки і оборони України, і НАТО підтримує ці дії українського уряду. У нас є радники, які працюють щодня з колегами в інституціях України, і також є діалог на високому рівні », - розповів Вінніков в ефірі « Українського радіо » у вівторок, 14 липня.

Він також вказав на необхідність зміцнення верховенства права, проведення судової реформи та системної боротьби проти корупції.

Особливу увагу Вінніков приділив імплементації закону "Про національну безпеку України", прийнятого в 2018 році.

«Ми активно працюємо з Верховною Радою України, також з виконавчою владою, щоб підтримати процес імплементації цього закону. Це включає в себе також реформу Служби безпеки України, реформу сектора розвідки, прийняття законопроекту "Про державну таємницю" та "Про парламентську нагляд за сектором безпеки і розвідки", а також реформу оборонно-технічного комплексу », - зазначив дипломат.

Щоб стати повноправним членом НАТО, Україна має провести комплексні реформи ще й в економічній сфері, додав він.

«Для бізнесу дуже важливо, щоб в Україні працювала судова система, щоб інвестор був захищений», - підсумував Вінніков.

Нагадаємо, в грудні минулого року Верховна Рада прийняла в першому читанні поправки в закон "Про оборону України", включивши в нього поняття "військова стандартизація", "військовий стандарт", "стандарт НАТО", "стандарт у сфері оборони держави-члена НАТО", "орган військової стандартизації" та їх тлумачення.

У грудні 2016 року Генеральний штаб ЗСУ завершив розробку Державної програми розвитку Збройних сил України на період до 2020 року, що передбачає перехід української армії до повної взаємосумісності з силами НАТО.

У червні того ж року президент Петро Порошенко підписав Стратегічний оборонний бюлетень України – документ оборонного планування, розроблений з метою визначення основних напрямків реалізації воєнної політики України та розвитку сил оборони до кінця 2020 року, який передбачає курс на інтеграцію України до НАТО.