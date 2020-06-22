Оккупанты готовят авантюру с культурным наследием в Севастополе / Фото

13:00 15.07.2020   Крим

Правительство Москвы вдруг среди года озаботилось судьбой Херсонесской хоры, благоустройством и реставрацией скверов на территории четырех оборонительных бастионов периода Крымской войны и реконструкцией Таврической лестницы. 

Помимо этого, москвичи озаботились «благоустройством» четырёх пляжей, а также благоустройством трёх набережных на пляжах, на которых они на самом деле отсутствуют, пишет flot2017.com.

И весь этот праздник «благоустройства и реставрации» от москвичей подается на фоне того, что на 1 июля 2020 оккупационная администрация Севастополя смогла освоить только 26% от городского бюджета или 18,4 млрд рублей (7 млрд грн).

Об этом заявил так называемый «вице-губернатор» Севастополя Владимир Базаров. Всего, по его словам, москвичи планируют «благоустроить и реставрировать» 14 общественных пространств, в числе которых хора Херсонеса 1, 2, 3, скверы 1-го, 2-го, 3-го и 5-го оборонительных бастионов, Таврическая лестница, четыре пляжа и три набережных, улица и проспект, а также сквер на площади «50-летия СССР».

Напоминаем, за первое полугодие выполнение бюджета города на уровне 26%, т.е. даже треть средств не освоена, одним из самых отстающих является «департамент капстроительства».

Каким образом за второе полугодие  оккупационная администрация успеет выполнить 74% запланированных бюджетом работ и плюс дополнительный объем, который подкинули из правительства Москвы – не известно.



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