Российский «Газпром» остался без ключевого газопровода в Турцию

10:15 15.07.2020   Росія

Россия продолжает терпеть катастрофу на газовом рынке Турции, которая еще два года назад была вторым крупнейшим клиентом «Газпрома» после Германии.

В 2020-м страна резко сократила импорт на фоне притока СПГ и нарастающего конфликта с Кремлем вокруг Сирии и Ливии, пишет finanz.ru.

По итогам первого квартала Турция сократила закупки российского газа на 70% по сравнению с 2019 годом и почти в 14 раз, если сравнивать с показателями 2-летней давности, что вынудило «Газпром» остановить один из двух ведущих в страну трубопроводов - «Голубой поток».

Построенный в начале 2000х газопровод прекратил прокачку 13 мая из-за планового ремонта, который должен был продолжаться две недели.


 С тех пор прошло уже два месяца, но труба мощностью 16 млрд кубометров в год по-прежнему стоит пустой, сообщает Reuters со ссылкой на один турецкий и два российских источника в газовой отрасли.

Проблема - в отсутствии спроса. В настоящий момент газ качает только запущенный в январе этого года «Турецкий поток». Его более чем достаточно, и использовать две трубы «смысла нет», сказал один из российских источников Reuters.

«Газпром» отказался ответить на прямой вопрос, когда «Голубой поток» вернется в работу, сообщив, что поставки в Турцию идут в соответствии с запросами импортеров, а контракты действуют на основе принципа «бери-или-плати».

По факту это положение в контрактах, требующее оплачивать минимально оговоренный объем вне зависимости от того, понадобился он покупателю или нет, нарушается: частные турецкие импортеры газа около двух лет игнорируют его, сообщал ранее Platts со ссылкой на источники в Турции.

Контракт «Газпрома» с государственной Botas на 8 млрд кубометров в год истекает в 2021 году, и в Анкаре намерены добиваться ценовых уступок от российской компании. «Доступность дешевого СПГ и падающий спрос дают сигнал нашим трубопроводным поставщикам, что им необходимо проявить гибкость», - говорил в мае замминистра энергетики Алпарслан Байрактар.

Российский газ Турция заменяет сжиженным, который рекой льется на европейский рынок и стоит гораздо дешевле. В мае спотовые цены на крупнейших газовых хабах Европы падали до 40-45 долларов за тысячу кубометров. Июньский отскок до 72 долларов не продержался долго, и в июле котировки снова покатались вниз.

На конец прошлой недели на голландской площадке TTF газ с поставкой «на день вперед» подешевел до 67 долларов за тысячу кубов. «Газпром» пытается продавать газ дороже, используя контракты с большой отсрочкой поставки - на предстоящую зиму или следующий год.

Но удержать экспортные цены в зоне безубыточности не удается: по итогам июня в среднем тысяча кубометров топлива из России уходила в Европу по 94 доллара, что ниже точки рентабельности «Газпрома», которую Fitch оценивает в 105 долларов.

Согласно официальной турецкой статистике, которая доступна пока за первый квартал, Россия впервые за годы вылетела с первого места среди крупнейших поставщиков трубопроводного газа в страну. Из 1,87 млрд кубометров половину в Турцию поставил Азербайджан (924 млн кубометров), на втором месте оказался Иран (557 млн), а РФ откатилась на третью строчку с 389 млн кубов.

Импорт СПГ в Турцию взлетел на 300%. Крупнейшими поставщиками стали Катар (786 млн кубометров) и США (370 млн), а остаток был закуплен в Алжире, Нигерии, Камеруне и Египте.

Газ «Газпрома» оказался неконкурентоспособен по цене. Как пишет Daily Sabah, с 1 апреля Турция должна платить 228 долларов за тысячу кубометров, что почти в 4 раза выше спотовых котировок. По данным ЦБ РФ, во втором квартале экспортные доходы «Газпрома» рухнули почти втрое и стали минимальными с 2002 года - 3,5 млрд долларов.



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