Концепція перехідного правосуддя для окупованого Криму буде направлена ​​в ОП найближчими тижнями, - Кориневич

12:40 15.07.2020   Крим

У найближчі два тижні робоча група з розробки концепції перехідного правосуддя для окупованого Криму та окупованої частини Донбасу відправить її остаточний текст в Офіс президента України.

Про це повідомив постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Текст зараз фіналізовано, передача в Офіс президента - справа найближчого тижня або двох ... Наш проєкт концепції перехідного правосуддя враховує досвід усіх судових справ, які проходили в Україні щодо подій і в Криму, і на Донбасі. Ця концепція не проводить відмінності між ситуацією в цих регіонах - все це один міжнародний збройний конфлікт, викликаний агресією Російської Федерації проти України", - зазначив постпред.

Кориневич уточнив, що затвердження концепції перехідного правосуддя указом президента України буде лише першим кроком для подальшого внесення змін до Кримінального кодексу.

"Потім уряду буде дано доручення розробити відповідні заходи у виконання цієї концепції. І далі вже будуть розроблятися проєкти законів і постанов Верховної Ради, які визначать питання відповідальності. Але я відразу можу сказати, що якщо громадянин України працював на тимчасово окупованій території, наприклад, медсестрою, то тут не йдеться про його притягнення до відповідальності", - підсумвав Кориневич.



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