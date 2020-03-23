У першому півріччі 2020 року Дніпру було перевезено 3,493 мільйона тонн вантажів.

Це на 20,25% менше показника аналогічного періоду 2019 року, коли вантажоперевезення склали 4,2 мільйна тонн, повідомляє ЦТС з посиланням на дані Річковий інформаційної служби України.

Уточнюється, що в січні-червні 2020 року по Дніпру перевезли 1.201 млн тонн зернових вантажів (проти 1,721 млн тонн роком раніше), 1,592 млн тонн будівельних матеріалів та інших вантажів (1,818 млн тонн в січні-червні 2019 року).

Зростання обсягів перевезень показали нафтопродукти – 31,4 тис. т (проти 13,2 тис. т в першому півріччі минулого року) і металопродукція – 0,668 млн т (0,647 млн т роком раніше).

Контейнери у 2020 році, як і у 2019-у, по Дніпру не перевозилися.

За звітний період зареєстровано 3299 суднопроходів по Дніпру, в той час як за перші шість місяців минулого року їх було 4453.