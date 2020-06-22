ЮВО: Более 50 армейских командных пунктов объединили в единую сеть закрытой связи
|09:15 15.07.2020
|Росія
Российские военные создали в ходе учений на юге России единую сеть закрытой связи, объединившую более 50 командных пунктов.
Об этом во вторник, 15 июля, сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа, пишет ТАСС.
"В ходе тренировки организована устойчивая связь с командованием военного округа на всех уровнях - от управлений воинских частей до командований объединениями. Автоматизированные системы обеспечивают управление войсками в реальном режиме времени на всей территории ЮВО от севера Волгоградской области до военных баз в закавказских республиках - Армении, Абхазии и Южной Осетии, от Крыма до каспийского побережья Дагестана и Астрахани", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в учениях приняли участие подразделения по борьбе с беспилотниками, военные инженеры и химики. Безопасность командных пунктов обеспечивают подразделения военной полиции. Всего в учениях принимают участие около 6 тыс. военнослужащих, задействовано более 1,5 тыс. единиц техники, в том числе новейшие комплексы управления войсками АПЕ-5.
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