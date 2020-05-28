На верфі “Нібулон” спустили на воду портовий буксир / Фото

12:00 15.07.2020   Україна

На суднобудівному заводі компанії “Нібулон” було спущений на воду другий портовий буксир-штовхач кантувальник проєкту Т410.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на прес-службу компанії.

Після спуску на воду на судні почалися добудовні роботи: монтаж головних двигунів виробництва шведської компанії Scania та устаткування гвинтостернових колонок виробництва нідерландсткої DTG Propulsion. Буксир-штовхач кантувач призначений для штовхання несамохідних суден дедвейтом до 3 тис. тонн, формування несамохідних суден в караван, проведення швартових операцій, виконання вантажних рейсів на мілководді, обслуговування несамохідної техніки та інших плавзасобів

Однією з переваг судна є гідравлічні лебідки, які в автоматичному режимі підтримують постійні навантаження на троси обох бортів суден, що подовжують термін експлуатації тросів, а також сприятиме безпеці судноплавства. Рухома навігаційна рубка з оглядовістю на 360 градусів, яка здатна підійматися, збільшує дальність огляду та видимий горизонт.

Фото з сайту НПП



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