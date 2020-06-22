Ахтем Сеїтаблаєв поставить кримськотатарську виставу за твором Лесі Українки
|11:45 15.07.2020
|Крим
Український режисер кримськотатарського походження Ахтем Сеїтаблаєв повідомив, що найближчим часом в Україні почнеться робота над виставою «Orman tyrkysy» («Лісова пісня») за однойменним твором Лесі Українки.
Про це він написав у своєму Facebook, повідомляє ATR.
«У 2003 році в Кримськотатарському театрі у Сімферополі я поставив виставу «Orman tyrkysy» за драмою-феєрією Лесі Українки «Лісова пісня» у перекладі видатного кримськотатарського поета Юнуса Кандима. І ось тепер ця вистава повернеться у новому унікальному форматі. Ми будуємо її на переосмисленні цього легендарного твору Лесі Українки. Це буде певний симбіоз двох культур — кримськотатарської та української. Шляхом мистецького висловлювання тут поєднаються дві культури, роз’єднані через анексію Криму», — зазначив режисер.
Ахтем Сеїтаблаєв додав, що вистава виконуватиметься кримськотатарською мовою з використанням музичних імпровізацій на основі кримськотатарської та української музики.
«Вже зовсім скоро ми оголосимо кастинг на головні ролі у виставі. Роботу над виставою «Orman tyrkysy. Лісова пісня» розпочато. Зустрічайте прем’єру вже цієї осені», — підсумував кримськотатарський режисер.
Зазначається, що у «Лісовій пісні» втілилося народне сприйняття навколишнього світу, давнє міфологічне мислення українців. У творі гостро постає проблема відносин людини і природи, які дуже часто не є гармонійними. Людина звикла ставитися до природи, як до засобу, що робить її життя зручнішим. Використовуючи природні дари, людина не помічає своїх шкідливих дій.
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