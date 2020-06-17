Високоточний керований ракетний комплекс для бойових гелікоптерів з дальністю 10 км є подальшим вітчизняним розвитком вже прийнятого на озброєння ЗСУ комплексу "Бар'єр-В" (з дальністю до 8 км).

Як відзначив в інтерв'ю Генеральний конструктор-Генеральний директор ДККБ "Луч" Олег Коростельов, найбільш важливою та інноваційною для Україні частиною комплексу стала нова оптико-прицільна станція (ОПСН-І) від "Ізюмського приладобудівного заводу", пише defence-ua.

"Найскладнішою частиною є оптико-прицільна станція. Цю станцію ми розробили спільно з ДП "Ізюмський приладобудівний завод". Вона гарної якості. В цьому випадку я маю на увазі рівень стабілізації, рівень точності визначення ...", - розповів Олег Коростельов.

При цьому очільник КБ "Луч" додав, що ця українська розробка, яка була створена за власної ініціативи та за власні кошти підприємств ОПК, повністю складається з вітчизняних компонентів.

"І це дозволяє нам казати, що Україна, знову таки по замкненому циклу, здатна випускати високоточний протитанковий комплекс для гелікоптерів. Зараз ми кажемо - так! Ми маємо всі складові частини й ми ні від кого не залежимо", - відзначив Генеральний конструктор-Генеральний директор ДККБ "Луч".

Нагадаємо, у жовтні 2019 року, під час виставки "Зброя та Безпека-2019", КБ "Луч" презентувало нову ракету РК-10 калібру 170 мм з дальністю до 10 км.

За словами представників київського КБ, ця ракета створювалася в спільному проекті, що складається з модернізованого "Мотор Січ" гелікоптеру Мі-8МСБ-В, новітньої керованої ракети від КБ "Луч" та оптико-прицільної станції розробленої на ізюмському оборонному підприємстві.

Варто додати, що модернізований багатоцільовий гелікоптер Мі-8МСБ-В від "Мотор січ", окрім більш потужних турбовальних двигунів ТВ3-117ВМА-СБМ1В серії 4Е, змін у фюзеляжі та інтеграції новітньої авіоніки, відзначався встановленням так званої "скляної кабіни" (виробництва київського "ПКФ "Сторк"), в якій всі аналогові прилади індикації були замінені на електронні дисплеї.

Представлена модифікація, в ударній версії, також може отримати сучасну вітчизняну станцію ОПСН-І та новітню керовану й потужну ракету РК-10, що зможе зробити навіть зі звичайної транспортної машини справжній ударний гелікоптер.