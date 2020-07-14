В Польше начался второй этап военных учений с участием армии США
|10:45 15.07.2020
|Росія
На полигоне в Дравско-Поморском начался второй этап американо-польских военных учений под кодовым названием «Defender-Europe 20».
Как пишет ghall.com, об этом сообщает Польское Радио.
Это модифицированная из-за пандемии коронавируса версия маневров «Defender-Europe 20» и связанных с ним «Allied Spirit», которые изначально планировалось провести в мае с участием нескольких десятков тысяч солдат. На этот раз в учениях принимают участие 6 тыс. солдат, в том числе, 4 тыс. из США.
На польских полигонах появятся американские боевые машины пехоты США «Bradley» и тяжелые танки «Abrams».
В ходе учений отрабатываются сценарии по проверке готовности польских и американских солдат к взаимодействию в рамках общей боевой операции. Командование учениями примет на себя американская Первая танковая кавалерийская дивизия. Солдаты из-за океана проведут в Польше больше месяца.
Ще на цю тему:
У Польщі розпочнуться навчання американської армії
Литва усилит восточный фланг НАТО американскими боевыми вертолетами
Есмінець ВМС США Porter завершив патрулювання у Чорному морі
НАТО и Эстония готовятся противостоять угрозе со стороны России
НАТО: Подлодки РФ активизировались в Атлантике в 2019 году
НАТО открыло новую военную базу в граничащей с Россией стране / Фото
НАТО затвердив новий план оборони Польщі та країн Балтії
США запустили второй за неделю военный спутник с МКС