На полигоне в Дравско-Поморском начался второй этап американо-польских военных учений под кодовым названием «Defender-Europe 20».

Как пишет ghall.com, об этом сообщает Польское Радио.

Это модифицированная из-за пандемии коронавируса версия маневров «Defender-Europe 20» и связанных с ним «Allied Spirit», которые изначально планировалось провести в мае с участием нескольких десятков тысяч солдат. На этот раз в учениях принимают участие 6 тыс. солдат, в том числе, 4 тыс. из США.

На польских полигонах появятся американские боевые машины пехоты США «Bradley» и тяжелые танки «Abrams».

В ходе учений отрабатываются сценарии по проверке готовности польских и американских солдат к взаимодействию в рамках общей боевой операции. Командование учениями примет на себя американская Первая танковая кавалерийская дивизия. Солдаты из-за океана проведут в Польше больше месяца.