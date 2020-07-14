Россия подняла по тревоге авиацию из-за самолетов-разведчиков США и Норвегии

08:15 15.07.2020   Крим

Три российских самолета Ту-142 были подняты по тревоге на «перехват» двух самолетов-разведчиков и беспилотника США над Черным морем и одного самолета-разведчика Норвегии над Баренцевым морем. 

Об этом сообщил Национальный центр управления обороной России, передает ghall.com со ссsлкой на российские СМИ.

«В воздух были подняты истребители из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота и Южного военного округа», — уточнил центр.

Россияне в районе Баренцева моря «засекли» самолет-разведчик Р-3С Orion ВВС Норвегии, над Черным морем заметили самолеты-разведчики Р-8А Poseidon, RС-135 и беспилотник MQ-9А Reaper ВВС США. Все эти самолеты направлялись в сторону российской границы.

Как отметили в Минобороны России, самолеты сопровождали иностранных летчиков «на безопасном расстоянии и в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».

Нарушения российской границы не были зафиксированы, и после того, как разведчики США и Норвегии удалились от границы, российские самолеты вернулись на базу.



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