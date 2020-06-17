В окупованому Криму 17 липня відбудеться попереднє судове засідання у "справі Чубарова"
|10:30 15.07.2020
|Крим
На 17 липня 2020 року в окупаційному “верховному суді” Криму призначено попереднє “судове” засідання у справі глави Меджлісу Рефата Чубарова.
Про це глава Меджлісу повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“На 17 липня 2020 року в окупаційному „верховному суді“ Криму призначено попереднє „судове“ засідання в відношення мене. Зрозуміло, російські окупанти мене не сповістили ні про дату, ні про місце проведення запланованого ними наді мною судилища ...”, - написав Чубаров.
Глава Меджлісу нагадав, що раніше, ще на рівні слідства адвокату Миколі Полозову було відмовлено вступити в статус його захисника.
"Штучні перешкоди, створювані адвокату Полозову, свідчать про те, що російська окупаційна влада сфабрикувала чергову справу, яке, згідно з їхнім задумом, має сприяти залякуванню кримських татар в умовах окупованого Криму", - зазначив він.
Чубаров також додав, що попереднє “судове” засідання буде проходити під головуванням Васильєва Віктора Юрійовича, який до його призначення “суддею верховного суду Криму” працював на посадах:
— судді Північно-Кавказького окружного військового суду,
— заступника голови військового суду Смоленського гарнізону,
— судді військового суду військової частини 10514.
"Загалом, класичний російський каратель, кар’єра якого, сподіваємося, закінчиться на лаві підсудних Міжнародного трибуналу", - резюмував глава Меджлісу.
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