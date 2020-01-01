Ескалація на кордоні Азербайджану та Вірменії: Баку заявляє про загибель цивільного

09:45 15.07.2020   Азербайджан

Азербайджан повідомив про загибель 76-річного цивільного внаслідок обстрілів вірменської артилерії.

Як пише Укрінформ, про це повідомляє Meydan.TV.

"14 липня в результаті артилерійського обстрілу збройними силами Вірменії на напрямку Товузького району, в селі Агдам загинув мирний мешканець - 76-річний Азіз Азізов", - йдеться у повідомленні.

За даними заступника міністра оборони Азербайджану Керіма Велієва, з азербайджанського боку загинули четверо офіцерів та троє військових.

Як повідомлялося, 12 липня Міністерство оборони Азербайджану заявило, що підрозділи вірменської армії атакували позиції азербайджанських сил на Товузькому відрізку кордону з залученням артилерії.

Внаслідок боїв, що тривали в ніч проти 13 липня, загинули четверо азербайджанських військових, ще четверо були поранені.

Зі свого боку, пресслужба Міноборони Вірменії повідомила, що ситуація на кордоні загострилася після спроби прориву з боку Азербайджану. За інформацією вірменських військових, двоє поліцейських та троє військовослужбовців отримали легкі ушкодження.

14 липня У Міністерстві оборони Азербайджану заявили, що в ході нових зіткнень зі збройними силами Вірменії загинув генерал-майор збройних сил країни Гашимов Полад Ісраіл.



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