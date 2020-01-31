ГП «Одесский морской торговый порт» (ОМТП) в январе-июне 2020 года, по оперативным данным, получило прибыль 36 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия, пишут Порты Украины.

«Нашей команде удалось за шесть месяцев не только остановить отрицательную динамику работы предприятия, которую оно демонстрировало за последние годы, но и вывести предприятие в прибыль. Сейчас ГП «ОМТП» работает с «плюсом» и выполняет показатели утвержденного финансового плана», — заявил и.о. директора ГП «ОМТП» Алексей Мясковский.

Согласно сообщению, портофлот госпредприятия вышел на стабильный положительный результат, зафиксировав прибыль около 7 млн грн против 27,7 млн грн убытка за аналогичный период прошлого года. Также положительную динамику продемонстрировали служба механизации, инженерная служба, автобаза, учебный центр, ПСМ-650.

Судоверфь «Украина» сократила плановый убыток в 2,7 раза. Руководство госпредприятия рассчитывает до окончания 2020 года выйти на безубыточную деятельность этого подразделения, добавила пресс-служба.

ГП «Одесский морской торговый порт» является портовым оператором Одесского морского порта, однако фактической стивидорной деятельности не осуществляет. Согласно организационной структуре госстивидора, утвержденной и согласованной Мининфраструктуры, в состав предприятия входят Портофлот, ОСП «Судоверфь «Украина», Служба механизации и технологии, Инженерная служба, Автобаза, Несамоходная мастерская (ПСМ-650), Служба ІТ-технологии, Отдел закупок, Учебный центр, Служба охраны труда и промышленной безопасности, социальные объекты, административные подразделения.