Российская Федерация (РФ) в июне 2020 года сохранила относительно минимальной продолжительность безосновательных задержек судов, которые следуют в Бердянский и Мариупольский морские порты и обратно, при проходе Керчь-Еникальского канала.

Об этом свидетельствуют данные мониторинговой группы «Майдана иностранных дел», Института Черноморских стратегических исследований и редакции BlackSea News, пишет издание Порты Украины.

Средняя длительность безосновательной задержки судов, которые направляются в Бердянский и Мариупольский порты, составила 11,6 часа (в мае — 10,1 часа, в апреле — 16,6 часа, средний показатель 2019 года — 29,9 часа).

Средняя длительность безосновательной задержки судов, которые направляются из Бердянского и Мариупольского портов, составила 14,8 часа (в мае — 15,5 часа, в апреле — 19,9 часа, средний показатель 2019 года — 37,4 часа).

«Третий месяц подряд имеем значительно уменьшенную продолжительность искусственной задержки судов со стороны РФ перед получением разрешения на проход по Керченскому проливу в/из украинских портов Азовского моря. Мы уверены: главный фактор — не изменение политики, а распространение пандемии коронавируса не только в странах, откуда прибывают морские суда, а прежде всего — в Краснодарском крае РФ и оккупированном Крыму», — отметила мониторинговая группа.

«Мы бы не советовали Мариупольскому и Бердянскому портам, судовым агентам и судовладельцам очень радоваться: это не изменение политики, это страх подцепить вирус. Скоро все, к сожалению, вернется», — сообщил главный редактор BlackSea News Андрей Клименко.

РФ с апреля 2018 года безосновательно задерживает торговые суда, следующие в Бердянский и Мариупольский порты или обратно. В результате этих задержек суда простаивают от нескольких часов до нескольких дней, а судовладельцы несут дополнительные расходы.