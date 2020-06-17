Оккупанты заявили, что 400 тыс туристов отдохнули в Крыму в начале июля

08:45 15.07.2020   Крим

Больше 400 тыс туристов отдохнули в оккупированном Крыму за первые десять дней июля. 

Об этом сообщил министр курортов и туризма оккупированного Крыма Вадим Волченко, пишет Крыминформ.

«За первые десять дней июля в Крыму уже отдохнуло более 400 тыс туристов. 37% из них прибыло авиатранспортом, 58% – по Крымскому мосту на автомобиле или автобусах, – доложил Волченко. – По Крымскому мосту с 1 июля в Крым прибыло 94 тыс автотранспортных средств, в том числе 84 тыс легковых автомобилей и порядка 500 автобусов. 4% отдыхающих прибывают в Крым посредством железнодорожного сообщения».

Ожидается, что до конца июля на полуострове отдохнут порядка 1,5 млн туристов, добавил Волченко.

"Министр" сообщил, что по состоянию на 12 июля 700 санаторно-курортных и гостиничных организаций направили обязательства по осуществлению деятельности в сезоне 2020 года. Уровень загрузки многих отелей составляет 95-100%. В основном, уточнил министр, это средства размещения на Южном берегу Крыма и Западном побережье.

В других районах загрузка находится на уровне 50-60%. «Глубина бронирования крымских санаториев и гостиниц продолжает расти. Найти номер, конечно, можно, но чем дальше, тем сложнее», – заметил Волченко.

С 15 июня в Крыму возобновили работу предприятия санаторно-курортной сферы: гостевые дома, санатории и отели. До 1 июля они могли принимать только жителей полуострова.



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