"Глава" оккупированного Крыма Сергей Аксёнов отменил контрольные мероприятия крымских объектов размещения на время курортного сезона, в том числе тех, которые работают «в тени».

Об этом он сказал 14 июня во время заседания оккпационного правительства, пишет Крыминформ.

«Вы ревизию заканчивайте, с главами администраций ногами пройдите все побережье без исключения, наносите на карту и составляете список объектов, которые попадают под эти критерии – используются как мини-гостиницы. Но не с целью, чтобы людям навредить, сейчас не надо контрольных мероприятий проводить – пусть зарабатывают, – сказал Аксёнов, обращаясь к министру курортов и туризма Крыма Вадиму Волченко. – Кризис, так получилось, у всех тяжелая ситуация. Однако (нужно) всем напомнить, что Крым может развиваться только тогда, когда есть налогоплательщики».

Аксенов уточнил, что "правительство" готовит предложения по легализации тех объектов размещения, которые построили мини-отели на участках для индивидуального жилищного строительства и работают, не уплачивая налоги. «Нам надо дать возможность людям зарабатывать – дать условия, при которых они смогут выйти из тени и легально работать, – пояснил он. – К самому процессу (вывода объектов из тени) приступаем в сентябре. До конца сезона не надо никаких контрольных проверок, пускай с учетом кризиса все зарабатывают».

Крым начал принимать туристов из других регионов России с 1 июля. Оккупационные власти ожидают, что в июле республику посетят 1,5 млн туристов. По прогнозу Аксёнова, количество отдохнувших в Крыму в июле и августе текущего года вырастет на 10-15% по сравнению с июлем-августом 2019 года.