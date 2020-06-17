Кораблі Другої постійної військово‑морської групи НАТО (SNMG2) та Другої постійної протимінної групи НАТО (SNMCMG2) увійшли до Чорного моря для участі у двох регіональних навчаннях, організованих флотами Болгарії та України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Об'єднаного командування ВМС НАТО.

Група SNMG2 прибула до Чорного моря 9 липня і складається з трьох фрегатів з Іспанії, Румунії та Туреччини на чолі з контрадміралом Мануелем Агірре з ВМС Іспанії, з іспанським фрегатом "Alvaro de Bazan" (F-101) в якості флагмана.

"Незважаючи на пандемію COVID-19, SNMG2 виконує програму заходів, запланованих на багато місяців наперед. Цей візит до Чорного моря, перший з моменту, коли я взяв командування, відповідає напряму морського командування НАТО і є ще одним прикладом постійних регіональних зобов'язань НАТО з нашими союзниками та партнерами ", - сказав командувач SNMG2.

Судна SNMCMG2 HS Aliakmon (флагман), ESPS Tambre, TCG Amasra та ITS Gaeta 7 липня вийшли у Чорне море, де до них приєднався румунський тральщик і з яким вони 10 липня прибули в Бургас.

"З трьома країнами-союзниками, Болгарією, Румунією та Туреччиною, та двома регіональними партнерами, Україною та Грузією, що межують з Чорним морем, регулярно зустрічається Постійна військово-морська група в регіоні. Окрім проведення патрулювання морської безпеки в міжнародних водах, ці два навчання допоможуть підвищити сумісність між союзниками та регіональними партнерами", - йдеться у заяві.

Заплановані візити до Болгарії та України найближчими днями.