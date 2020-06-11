Прикордонники та працівники Нацполіції розпочали спільні дії та профілактичні заходи на узбережжі та в акваторії Азовського моря в рамках програми “Безпечне море”.

Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

“На Азові прикордонники з Нацполіцією розпочали спільні заходи “Безпечне море”. Правоохоронці узгодили і розпочали спільні дії як на узбережжі, так і в акваторії Азовського моря із залученням катерів прикордонників та водної поліції. Профілактичні заходи, які проводять військовослужбовці відділів прикордонної служби “Ялта” та “Маріуполь” у взаємодії з територіальними підрозділами Національної поліції, націлені на запобігання правопорушень серед громадян”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що правоохоронці проводитимуть роз’яснювальну роботу для запобігання правопорушень.

“Спільні наряди перевіряють берегову смугу. Зокрема правоохоронці контролюють, щоб плавзасоби, які виходять в море, не порушували вимог законодавства з прикордонних питань та не використовувалися для браконьєрства”, - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, рятувальники Запорізької області надали допомогу пасажирам прогулянкового катера, що вийшов з ладу на території акваторії Каховського водосховища.