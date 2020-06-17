Военнослужащие отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами, далее ПДСС, Новороссийской ВМБ ЧФ РФ на полигоне в акватории Черного моря провели учения по подводной стрельбе из спецоружия.

Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот2017.

Военнослужащие на полигоне под водой выполнили упражнения:

по групповому ориентированию в различное время суток в полном водолазном снаряжении,

по водолазным спускам на различные глубины,

по передвижению по заданному маршруту в условиях ограниченной видимости,

по стрельбе из подводного пистолета и подводного автомата по неподвижным и движущимся ростовым макетам-мишеням,

по способам оказания медицинской помощи водолазу при получении им баротравм различной степени тяжести.