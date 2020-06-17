Боевые пловцы ЧФ РФ провели подводные стрельбы
|20:15 14.07.2020
|Крым
Военнослужащие отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами, далее ПДСС, Новороссийской ВМБ ЧФ РФ на полигоне в акватории Черного моря провели учения по подводной стрельбе из спецоружия.
Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот2017.
Военнослужащие на полигоне под водой выполнили упражнения:
по групповому ориентированию в различное время суток в полном водолазном снаряжении,
по водолазным спускам на различные глубины,
по передвижению по заданному маршруту в условиях ограниченной видимости,
по стрельбе из подводного пистолета и подводного автомата по неподвижным и движущимся ростовым макетам-мишеням,
по способам оказания медицинской помощи водолазу при получении им баротравм различной степени тяжести.
Ще на цю тему:
17:41 14.07.2020
Москва усиливает техникой Южный военный округ
Москва усиливает техникой Южный военный округ
14:00 14.07.2020
Окупованому Криму недобір призовників в россііской армію
Окупованому Криму недобір призовників в россііской армію
13:21 14.07.2020
Оккупанты провели учения: сторожевик и фрегат препятствовали высадке морского десанта
Оккупанты провели учения: сторожевик и фрегат препятствовали высадке морского десанта
12:01 14.07.2020
В оккупированном Крыму военные получили еще два "Терминатора"
В оккупированном Крыму военные получили еще два "Терминатора"
10:30 14.07.2020
Російські «пірати» можуть з’явитися біля Одеси
Російські «пірати» можуть з’явитися біля Одеси
20:00 13.07.2020
Корабли ЧФ России вышли на учения по борьбе с десантом противника
Корабли ЧФ России вышли на учения по борьбе с десантом противника
11:15 13.07.2020
Мілітаризації окупованого Криму Росією небезпечна як для Чорноморського, так і Середземноморського регіону, - Джапарова
Мілітаризації окупованого Криму Росією небезпечна як для Чорноморського, так і Середземноморського регіону, - Джапарова
10:01 10.07.2020
Наєв назвав кількість російських військових в окупованому Криму
Наєв назвав кількість російських військових в окупованому Криму