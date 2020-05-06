Авіація США здійснює обліт окупованого Криму

20:01 14.07.2020   Крым

Авіація США здійснює обліт окупованого Росією Кримського півострова.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Літаки Boeing P8A Poseidon та Boeing RC-135W Rivet Joint повітряних сил США розпочали обліт сьогодні опівдні.

Маршрут польоту станом на 14:30:

Boeing P-8A – патрульний протичовновий літак, який призначений для виявлення та знищення підводних човнів противника в районах патрулювання. Також він може здійснювати розвідку та брати участь в протикорабельних та рятувальних операціях.

Літак був створений на базі цивільного пасажирського літака Boeing 737—800. Військово-морський флот США погодив виробництво літака у серпні 2010 року.

У 2013 році P-8 Poseidon став на озброєння авіації флоту США, де замінив основний протичовновий літак ВМФ США P-3C, який стоїть на озброєнні з 1960-х років.

Він призначений для виявлення та знищення підводних човнів противника в районах патрулювання.

Boeing RC-135 — сімейство великих розвідувальних літаків, які використовуються ВПС США та Королівськими ВПС Великої Британії для збору, обробки та передавання розвідувальної інформації.

За основу літака взято Boeing C-135 Stratolifter, з використанням обладнання General Dynamics, Lockheed, LTV, E-Systems, та L-3 Communications.



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