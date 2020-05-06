Авіація США здійснює обліт окупованого Криму
|20:01 14.07.2020
|Крым
Авіація США здійснює обліт окупованого Росією Кримського півострова.
Про це повідомляє Український мілітарний портал.
Літаки Boeing P8A Poseidon та Boeing RC-135W Rivet Joint повітряних сил США розпочали обліт сьогодні опівдні.
Маршрут польоту станом на 14:30:
Boeing P-8A – патрульний протичовновий літак, який призначений для виявлення та знищення підводних човнів противника в районах патрулювання. Також він може здійснювати розвідку та брати участь в протикорабельних та рятувальних операціях.
Літак був створений на базі цивільного пасажирського літака Boeing 737—800. Військово-морський флот США погодив виробництво літака у серпні 2010 року.
У 2013 році P-8 Poseidon став на озброєння авіації флоту США, де замінив основний протичовновий літак ВМФ США P-3C, який стоїть на озброєнні з 1960-х років.
Він призначений для виявлення та знищення підводних човнів противника в районах патрулювання.
Boeing RC-135 — сімейство великих розвідувальних літаків, які використовуються ВПС США та Королівськими ВПС Великої Британії для збору, обробки та передавання розвідувальної інформації.
За основу літака взято Boeing C-135 Stratolifter, з використанням обладнання General Dynamics, Lockheed, LTV, E-Systems, та L-3 Communications.
Ще на цю тему:
Разведчик ВВС США следит за ПВО оккупантов в Крыму
Американский беспилотник "кружил" над местом крушения российского Су-27 в Черном море / Фото
Самолет ВВС США провел разведку вблизи оккупированного Крыма
Американский аэроразведчик прощупал ПВО оккупантов на оккупированном Крымском полуострове
В небе над Чёрным морем становится тесно – растёт концентрация разведывательных бортов США И РФ
ВВС США провели разведку побережья Кавказа и оккупированного Крыма
Американский воздушный шпион проводит разведку в районе оккупированного Крыма / Карта