48 затримань за півроку: правозахисники розповіли про масштаби репресій в Криму проти кримських татар

19:41 14.07.2020   Крым

У першій половині 2020 року російські силовики в окупованому Криму провели 48 незаконних затримань і 23 обшуки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн прес-конференції повідомив член Меджлісу кримськотатарського народу, голова правління Кримськотатарського ресурсного центру (КРЦ) Ескендер Барієв.

"За даним аналізу за звітний період російські силовики провели 23 обшуки, 48 затримань, 52 допити. Загальна кількість арештів становить 150, з них 28 - це нові арешти, 122 - це продовження строків тримання під вартою", - сказав Барієв.

При цьому в будинках кримських татар було проведено 13 обшуків. "За звітний період найбільше російські силовики обшукували будинки кримчан за підозрою в причетності до заборонених у РФ організацій "Хізб ут-Тахрір" та "Свідки Єгови". Такі обшуки носять системний характер і свідчать про релігійні переслідування в Криму", - сказав Барієв.

Ще ряд обшуків було проведено в зв'язку з нібито підготовкою терактів у навчальних закладах в Керчі, участю в добровільному батальйоні імені Номана Челебіджихана і нібито шпигунстві на користь України. Також він повідомив, що зафіксовано 231 випадок порушення права на справедливий суд і 74 - права на "найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров'я". Крім того, сказав Барієв, зафіксовано 27 випадків етапування політв'язнів.

"Кількість порушень порівняно з минулим роком за аналогічний період значно зменшилася, і ми в першу чергу це пов'язуємо з карантином, у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції", - зазначив він.

Так, якщо в першому півріччі 2020 року було зафіксовано 23 обшуки, то в першому півріччі 2019 року - 73 обшуки.

Як повідомив Барієв, Росія продовжує репресії щодо кримських татар і проукраїнських громадян у Криму. У свою чергу, менеджер з комунікацій КРЦ Ельвір Сагірман додав, що з 150 арештів 115 стосувалися кримських татар. За його словами, оприлюднена статистика не претендує на повноту інформації, оскільки не всі випадки відомі або не всі випадки піддаються публічному розголосу.

 



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