Окупанти ігнорують міжнародне право, призиваючи кримчан до армії РФ – правозахисники

19:21 14.07.2020   Крым

Російська влада на порушення норм міжнародного права продовжує призивати кримчан на військову службу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на онлайн-прес-конференції щодо аналізу порушення прав людини в Криму в першому півріччі 2020 року повідомив менеджер з комунікацій Кримськотатарського ресурсного центру (КРЦ) Ельвір Сагірман.

Зокрема, за його словами, попри поширення коронавірусної інфекції КРЦ продовжує фіксувати на території окупованого півострова масові військові навчання, системну мілітаризацію, регулярну пропаганду військової служби та незаконний призов до лав збройних сил РФ.

"Російська влада в Криму провела 10 призовних кампаній і вже здійснює або готується до 11-ї. Так, наприклад, повідомили про намір призвати до російської армії упродовж весни-літа 2020 року близько 3 тис. осіб", - сказав Сагірман.

Він наголосив, що таким чином окупаційна влада порушує статтю 51 Женевської конвенції і резолюції Генасамблеї ООН, в яких міститься заклик до Росії припинити практику примусу жителів Криму до служби в збройних або допоміжних силах РФ.

Як повідомлялося раніше, з початку окупації півострова, за даними прокуратури Автономної Республіки Крим, окупаційна влада незаконно призвала на строкову військову службу близько 22 тис. кримчан.


 



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