Після набуття чинності закону про прирівнювання закликів до відчуження території РФ до екстремізму відповідальність наставатиме і для тих, хто перебуває за кордоном, заявив голова Держдуми В'ячеслав Володін.

"Це особливо стосується наших українських колег. Заяви щодо Криму, які вони робитимуть, передбачатимуть покарання за законами РФ", - сказав Володін у вівторок на пленарному засіданні під час обговорення відповідного законопроекту, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми зможемо вимагати їх екстрадиції в нашу країну", - додав голова Держдуми.

Володін зазначив, що "для американських політиків, які мріяли про нашу країну, теж з'являється відповідальність".

"У разі приїзду в нашу країну вони можуть бути заарештовані. Й можна вимагати їх екстрадиції сюди", - сказав спікер Думи.

Він зазначив, звертаючись до депутатів, що країна в усіх одна, партійні інтереси можуть бути різні.

Законопроект внесено до Держдуми на виконання оновленої Конституції, в якій екстремізмом визнається порушення територіальної цілісності РФ, зокрема відчуження частини її території, заявив голова комітету Держдуми з держбудівництва та законодавства Павло Крашенінніков.

"Законопроект пропонує уточнити термінологію чинного федерального закону № 114-ФЗ "Про протидію екстремістській діяльності", який зараховує порушення цілісності РФ до екстремістської діяльності", - сказав Крашенінніков журналістам.

За його словами, пропонується зазначити, що "екстремізмом визнається порушення територіальної цілісності РФ, зокрема відчуження частини її території".