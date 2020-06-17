Мечеть замість собору: Берлін дорікнув Анкарі, що не порадилася з ЮНЕСКО

18:41 14.07.2020   Турция

У Берліні вважають, що Анкара мала би проконсультуватися з ЮНЕСКО перш, ніж позбавляти собор Святої Софії у Стамбулі статусу музею та перетворювати його на мечеть.

Про це заявили в МЗС ФРН, повідомляє кореспондент  Укрінформу.

«Свята Софія входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО з 1985 року. Через свої матеріальні та нематеріальні цінності вона є частиною людської спадщини. Треба було б проконсультуватися з Комітетом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО перед тим, як починати роботи з перетворення. На жаль, цього не було зроблено», - заявив представник відомства Райнар Бреуль.

Дипломат також зауважив, що тема Святої Софії безумовно буде одною тих, яка буде обговорюватися в ЮНЕСКО, але невідомо, коли пройде засідання її комітету, скасоване через COVD-19.

Федеральний уряд ФРН загалом висловив жаль через рішення керівництва Туреччини. У Берліні підкреслюють, що Свята Софія має велике культурне та історичне значення і має велике релігійне значення як для християнства, так і для ісламу. Статус музею давав людям усіх конфесій вільний доступ до цього шедевра в усі часи, заявив речник уряду.

Як повідомлялося, Державний департамент США заявив, що "розчарований" рішенням та з нетерпінням чекає, що Туреччина збереже пам'ятку відкритою для всіх.

Папа Римський Франциск заявив, що рішення Туреччини, яким собор Святої Софії у Стамбулі було позбавлено статусу музею та перетворено на мечеть, завдає йому великої скорботи.

Голова Всесвітньої ради церков (ВРЦ) Іоанн Саук написав листа з проханням до президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, переглянути рішення про позбавлення Айя-Софії, розташованої у Стамбулі статусу музею.

10 липня Державна рада (вищий адміністративний суд) Туреччини скасувала рішення уряду від 1934 року про статус музею Айя-Софії, розташованого в Стамбулі, що дасть змогу знову використовувати цю пам'ятку як мечеть.

В ЄС розкритикували це рішення турецької влади.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що думка інших країн не вплине на рішення про зміну статусу собору Святої Софії у Стамбулі.

Собор Святої Софії був побудований у роки правління імператора Візантії Юстиніана I і відкритий у грудні 537 року. Собор більш як тисячу років був найбільшим храмом у християнському світі, в ньому коронували візантійських імператорів. Після захоплення Константинополя османами і падіння Візантійської імперії в 1453 році собор перетворили на головну мечеть Османської держави.

Музейний статус собор Святої Софії отримав у 1934 році за ініціативою першого президента Туреччини Мустафи Кемаля Ататюрка. З 1985 року собор включений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.



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