В окупованому Криму в Джанкойському районному "суді" відбулося попереднє слухання з розгляду позову активістки Лутфіє Зудієвої про визнання незаконним врученого їй "застереження" Джанкойської міжрайонної "прокуратури".

Про це у Facebook повідомляє Кримська солідарність.

"У засіданні взяв участь представник Джанкойської міжрайонної прокуратури, який подав клопотання про залучення як співвідповідача представника "прокуратури" Республіки Крим", - йдеться у повідомленні. Адвокат не заперечував. На його думку, це допоможе швидше з'ясувати причини винесення подібних застережень.

Крім того, "суддя", у провадженні якої перебуває ця справа, поставила на розгляд питання "заміни відповідача з представника Джанкойської міжрайонної "прокуратури" на представника "прокуратури" Республіки Крим".

Однак захист не погодився на заміну, "оскільки сам документ - застереження, був винесений Джанкойською міжрайонною "прокуратурою".

"Тому в першу чергу було вирішено оскаржити дії саме цієї інстанції. Оскільки представники Джанкойської міжрайонної "прокуратури" посилаються на розпорядження вищих органів, захист згодний з залученням як співвідповідача представника "прокуратури" Республіки Крим", - інформує Кримська солідарність.

Наступне судове засідання з розгляду позову Лутфіє Зудієвої призначено на 23 липня 10:30.

Як повідомлялося, 1 травня 2020 року Лутфіє Зудіевій, яка мешкає у Джанкойському районі, окупаційна влада винесла два так званих "застереження про неприпустимість екстремістських дій" - одне від "поліції", друге - від "прокуратури". В обох документах, за її словами, немає чітких вказівок, які саме дії Зудієвої правоохоронні органи вважають протиправними або антигромадськими.

Активістка подала позов на дії співробітників "поліції" і "прокуратури", оскільки вони їй не пояснили, на яких підставах були складені вручені їй документи.

Як вважає Зудієва, у відповідь на складені під копірку "застереження" на адресу кримськотатарських активістів необхідні "симетричні, але законні та виважені дії людей, чиї права були порушені".