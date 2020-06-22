В оккупированном Крыму отменили обязательную обсервацию для приезжающих из-за границы
|18:01 14.07.2020
|Крым
С 15 июля в оккупированном Крыму отменяется обязательная двухнедельная изоляция для прибывающих из-за границы, включая Украину.
Об этом ForPost сообщили на горячей линии по поддержке населения по коронавирусу.
Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.
Приезжим необходимо будет предъявить справку об отрицательном тесте на COVID-19.
«Материал для анализа должен быть отобран не ранее чем за три календарных дня до прибытия в РФ», — пояснил оператор.
Если такого документа с собой не будет, тест без проблем можно будет пройти уже на территории оккупированного полуострова, также в течение трёх календарных дней. При положительном результате придётся отбыть двухнедельную обсервацию по месту жительства.
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