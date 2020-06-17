В войска Южного военного округа РФ в 2020-м году поступило более 1 тыс. единиц вооружения и военной техники. Техника поступила в общевойсковые объединения, 4-ю армию ВВС И ПВО, части береговых войск Черноморского флота, соединения радиоэлектронной борьбы, а также артиллерийские соединения ЮВО.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа, передает Флот2017.

Оккупанты получили около 800 единиц современной автомобильной техники, техники связи, радиоэлектронной борьбы и др. специальной техники

Новые унифицированные командно-штабные машины (КШМ) Р-149АКШ, предназначенные для управления войсками в полевых условиях, поступили на вооружение ракетного соединения ЮВО.

Соединение железнодорожных войск ЮВО, дислоцированное в Краснодарском крае, пополнили универсальные сваебойные агрегаты (УСА-2М) отечественного производства на автомобильном шасси КамАЗ.

В пресс-службе ЮВО уточнили, что до конца 2020 года в войсках ЮВО планируется довести долю современных образцов всех видов вооружения и военной техники по сухопутной, морской и авиационной составляющей до 70%, а по некоторым образцам – до 100%.

Напомним, 4-я армия ВВС и ПВО – это оперативное объединение ВВС России. После незаконной аннексии крымского полуострова РФ в июне 2014 г. в состав армии незаконно включены воинские части авиации, зенитных ракетных и радиотехнических войск, которые дислоцировались на территории временно оккупированных АР Крым и г. Севастополя.

В настоящее время соединения и воинские части 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО дислоцированы на территории трех федеральных округов — Южного, Северо-Кавказского и так называемого «Крымского», а также одного «города федерального значения» — Севастополя.

Южный военный округ (ЮВО) — военно-административная единица Вооружённых Сил Российской Федерации на юго-западе страны, предназначенная для обороны юга России. Штаб округа дислоцируется в Ростове-на-Дону. Действующий командир — генерал-полковник Александр Дворников. В ЮВО входят Краснознаменный Черноморский флот, Краснознамённая Каспийская флотилия и 4-е Краснознамённое командование ВВС и ПВО.

Войска и силы ЮВО дислоцируются в административных границах двух федеральных округов (Южного и Северо-Кавказского) РФ. В 2014 году Россия, оккупировав Крымский полуостров, незаконно включила в состав ЮВО так называемую «республику» Крым и г. Севастополь.