На берег Черного моря выбрасываются дельфины с ножевыми ранениями

17:21 14.07.2020   Крым

В оккупированном Крыму фиксируются выбросы детенышей дельфинов с ножевыми ранениями.

Как сообщили в Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море», еще в конце мая к берегу музея-заповедника Херсонес Таврический в Севастополе прибился дельфин с колото-резаными ранами. Зоозащитники потратили немало времени и сил, но не смогли спасти ему жизнь. И вот новые случаи убийства китообразных, передает РИА Крым.

- 29 июня в акватории Балаклавы волонтеры нашли детеныша азовки, - говорят ученые, отмечая, что у него под грудным плавником была глубокая рана от острого плоского колюще-режущего оружия.

Спустя несколько дней, 2 июля, еще один дельфиненок с таким же увечьем был найден в прибрежной зоне поселка Новый Свет.

- Оба детеныша пребывали в отличной физической форме и не были истощены. У одного из них в желудке было обнаружено молоко, - подчеркивают зоозащитники. - Китообразные не могли получить смертельные ранения случайно.

По мнению ученых, такие увечья могли нанести рыбаки в процессе выборки сетей, в которых запутались дельфины.

- Рыболовство и вероятные случаи жестокого отношения рыбаков к дельфинам наносят непоправимый ущерб популяции и уничтожают новое поколение животных, занесенных в Красную книгу РФ, - резюмируют специалисты Центра.

- Мы информируем надзорные структуры о каждой подобной находке, однако состав преступления не устанавливается. Просим всех, кто обладает какой-либо информацией об этих случаях, связаться с нами.

Пользователи соцсети выразили свое мнение, комментируя информацию: «Самый страшный зверь - человек! Видел, как на выходе из Донузлава нелюди на двух катерах гонялись за дельфинами, пересекая их курс!»; «Меня удивляет, что в современном мире находятся люди, которые хотят зарабатывать на жизнь рыболовным промыслом! И вообще, рыболовный промысел в Черном море давно пора запретить - ловить-то уже и нечего!»

 

 



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