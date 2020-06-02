За останні пів року втричі знизився пасажиропотік на адмінмежі окупованого Криму з Херсонщиною
|17:01 14.07.2020
|Крым
У Держприкордонслужбі відзначають падіння пасажиропотоку в порівнянні з торішнім періодом в пунктах пропуску та на КПВВ у Херсонській області, у тому числі на адмінмежі з анексованим Росією Кримом.
За даними українських прикордонників, за пів року пасажиропотік на Херсонщині впав втричі, передає QHA.
408 тисяч осіб і 62 тисячі автомобілів були оформлені в контрольних пунктах в’їзду-виїзду «Чонгар», «Каланчак» і «Чаплинка», — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у Херсонській області адмінмежу за добу в середньому перетинає близько 400 осіб в обидва напрямки.
Нагадаємо, Кабмін України дозволив в’їжджати на материкову частину країни без проходження обсервації випускникам з анексованого Криму та іноземцям, які отримали негативний результат тесту на COVID-19.
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