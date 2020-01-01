Генерал-майор азербайджанської армії Полад Гашимов загинув під час бойових зіткнень на кордоні з Вірменією.

Про це заявив заступник міністра оборони Азербайджану генерал-лейтенант Керем Велієв, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на азербайджанське видання Haqqin.

"Протягом двох діб по ворогу було завдано нищівних ударів..Сьогодні вранці під час бою героїчно загинув генерал-майор азербайджанської армії Полад Гашимов", - сказав Велієв.

Він також повідомив, що в ході боїв загинув полковник Ільгар Мірзоєв, який був начальником артилерії армійського корпусу.

Також загинули ще п'ять азербайджанських військовослужбовців, серед яких двоє офіцерів.

За інформацією NewsAM, Міністерство оборони Вірменії заявило, що внаслідок обстрілу в північно-східній частині вірмено-азербайджанської державного кордону смертельні поранення отримали двоє офіцерів вірменської армії - майор і капітан.

На вихідних Азербайджан та Вірменія повідомили про збройну сутичку на кордоні двох країн.

Вірменія заявила, що військовослужбовці Азербайджану зробили спробу порушення державного кордону на автомобілі УАЗ, а потім намагалися захопити вірменський опорний пункт.

Азербайджан звинуватив Вірменію у провокації, заявивши, що вірменські військові відкрили вогонь з артилерійських установок.