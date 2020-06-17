У кримськотатарського політв’язня, фігуранта «справи про так званий тероризм» (друга сімферопольська група) Руслана Сулейманова виявили порок серця.

Про це повідомила адвокат Ліля Гемеджі, передає QirimInfo, передає ATR.

Вона 13 липня відвідала свого підзахисного у психіатричній лікарні Сімферополя, куди його доставили для проведення примусової психіатричної експертизи. Там Руслану Сулейманову провели ряд медичних досліджень.

«Зі слів мого підзахисного, у нього були помічені дифузні зміни в серці і виявлена ​​блокада правого пучка Гіса. Як він мені пояснив, це один з різновидів вади серця. Раніше такої хвороби у нього не діагностували», — розповіла Гемеджі.

Також захисниця додала, що її підзахисний ще тиждень перебуватиме у психлікарні.

«У нього було спілкування з психологом, його змусили пройти тести. Були питання такого характеру як, наприклад, «що спільного в олівця та черевика?». Він сказав мені, що згадав правильну відповідь на це питання з психології, яку викладали йому в університеті. Шизофренік має відповісти, що обидва предмети залишають слід, нормальна людина цього не скаже», — сказала адвокат.

Наприкінці червня стало відомо, що громадського журналіста Руслана Сулейманова на місяць відправили до Кримської клінічної психіатричної лікарні для проходження примусової судово-психіатричної експертизи.

Нагадаємо, що «Верховний суд» Криму раніше продовжив термін тримання під вартою на 3 місяці фігурантам «справи про так званий тероризм» (друга сімферопольська група). Зокрема, кримськотатарський політв’язень Руслан Сулейманов залишиться у СІЗО до 15 вересня 2020 року.